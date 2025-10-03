'उनकी सरकार में गुंडागर्दी चरम पर थी', I Love मोहम्मद विवाद पर योगी के मंत्री ने अखिलेश को घेरा

महोबा में जिले के प्रभारी मंत्री नगर विकास शहरी समग्र विकास मंत्री राकेश कुमार राठौर एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे. सीएम के निर्देश पर उन्होंने कोर कमेटी की बैठक में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों संग जिले के विकास कार्यों और समस्याओं पर चर्चा की है.

इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में गुंडागर्दी चरम पर थी, राइफल और गोलियां चलती रहती थी. जबकि अब योगी सरकार में प्रदेश गुंडामुक्त हो चुका है. यही नहीं बरेली के 'आई लव यू मोहम्मद' विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा उत्पात करने वाले बचेंगे नहीं.

कार्यकर्ताओं ने किया मंत्री का स्वागत

बता दें कि उत्तरप्रदेश सरकार के नगर विकास एवं शहरी समग्र विकास के राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश कुमार राठौर शुक्रवार (3 अक्टूबर) को महोबा पहुंचे. उनका भाजपा कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने स्वागत किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिले के विकास और समस्याओं के निदान के लिए आयोजित कोर कमेटी की बैठक में मंत्री शामिल हुए.

बैठक में जनप्रतिनिधियों के अलावा जिले के डीएम, एसपी, मुख्य चिकित्साधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी भी मौजूद रहे. मंत्री राठौर ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है. इस बीच राकेश राठौर ने देश में चल रहे विवाद को लेकर भी टिप्पणी की है.

बरेली हिंसा पर बोले मंत्री राकेश राठौर

उन्होंने कहा कि बरेली में हाल ही में हुए विवाद और आई लव मोहम्मद जैसे मामले पहले कभी नहीं होते थे. उन्होंने कहा कि बरेली में जो उत्पात हुआ वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अब सही दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं.

मंत्री ने सपा की पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि उनके शासन में दलित और ओबीसी समाज पर उत्पीड़न और गुंडागर्दी की घटनाएं आम थीं, जबकि वर्तमान सरकार में प्रदेश को गुंडामुक्त बनाने का कार्य सफल हुआ. राठौर ने कहा कि अब न तो राइफलें चलती हैं और न ही गुंडों की परछाई दिखाई देती है; कई गुंडे जेल में हैं या प्रदेश से बाहर चले गए हैं या फिर परलोक सिधार गए हैं.

मंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों का किया उल्लेख

बैठक में जिले में विकास कार्यों, समस्याओं के समाधान और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. मंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों का भी उल्लेख किया है और बताया कि 75 जिलों में ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे, जिनमें से वर्ष 2027 तक कम से कम 67 जिलों का निर्माण पूरा हो जाएगा.

उन्होंने कहा कि जिन जिलों में ट्रैफिक अधिक है, वहां सुधार कार्य किए जा रहे हैं और उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास भी जारी हैं. मंत्री राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले के प्रभारी के रूप में वह हर समस्या का समाधान सुनिश्चित करेंगे और विकास कार्यों को गति देंगे. बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले की जनता को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करना बताया गया.