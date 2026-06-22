'ओपी राजभर सत्ता के ज्यादा करीब...', सुभासपा चीफ के सपा में टूट वाले दावे पर बोले संजीव बालियान

मुजफ्फरनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने राम मंदिर चंदा गबन मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरे देश की भावनाओं को ठेस पहुंची है. प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई तय है. बालियान ने कहा कि यह मामला प्रधानमंत्री के संज्ञान में भी है, इसलिए किसी भी दोषी के बचने की संभावना नहीं है.

दरअसल, दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे-58 स्थित एक रिसॉर्ट में प्रधान गौरव एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत कई बीजेपी नेताओं ने हिस्सा लिया.

'राम मंदिर मामला करोड़ों लोंगो की आस्था का विषय'

समारोह में मुजफ्फरनगर और शामली जनपद के ग्राम प्रधानों ने अपनी विभिन्न समस्याएं जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखीं. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए संजीव बालियान ने राम मंदिर चंदा मामले पर कहा कि यह केवल आर्थिक अनियमितता का विषय नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है.

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समाजवादी पार्टी में टूट के दावे पर दी प्रतिक्रिया

वहीं, मंत्री ओम प्रकाश राजभर के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी में संभावित टूट की बात कही थी, संजीव बालियान ने हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस बारे में राजभर जी को ही अधिक जानकारी होगी, क्योंकि वे सत्ता के ज्यादा करीब हैं और लखनऊ में रहते हैं.

बीजेपी में टूट के अखिलेश के बयान पर प्रतिक्रिया

जब उनसे अखिलेश यादव के उस बयान पर सवाल किया गया, जिसमें उन्होंने बीजेपी में टूट की संभावना जताई थी, तो बालियान ने शायराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा "दिल बदलने के लिए ग़ालिब, ख्याल अच्छा है..." उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें अखिलेश यादव का दिल बहलाने के लिए ठीक हैं, लेकिन बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है और उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए.

ग्राम प्रधानों ने पूर्व मंत्री को सुनाई समस्या

कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों ने गांवों में विकास कार्यों को लेकर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आ रही दिक्कतों का मुद्दा भी उठाया. इस पर संजीव बालियान ने कहा कि प्रधानों की मांग जायज है. छोटे और नियमित विकास कार्यों के लिए बार-बार जिला प्रशासन से अनुमति लेने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि संबंधित अधिकारियों के समक्ष यह विषय उठाकर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा.

राम मंदिर चंदा मामले पर दोबारा पूछे गए सवाल के जवाब में बालियान ने कहा कि पूरे देश में इस घटना को लेकर चिंता और दुख है. एसआईटी जांच कर रही है और दोषी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

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