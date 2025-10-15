'कोई साजिश कर दे और सरकार पर आरोप लग जाए', आजम खान की सुरक्षा को लेकर बोले बृजभूषण सिंह

कैसरगंज के पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बुधवार को बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन सरकार बनने का दावा मीडिया के समक्ष किया. कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में पूर्व बीजेपी विधायक स्व.अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया की पूर्व मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वीकृत एक इंटर कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे.

बीजेपी नेता बृजभूषण ने पत्रकारों के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा सूबे के सांडमुक्त होने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गोलमोल बयान देते हैं.

वहीं खाद्य विभाग की निरंतर छापेमारी पर बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह ने कहा कि आमजन को सदैव शुद्ध दूध का प्रयोग करना चाहिए ताकि परिवार स्वस्थ रहे और देश समृद्धि रहे. पूर्व सांसद ने हरियाणा में आईपीएस अधिकारी की मौत पर कहा कि उनकी पत्नी की मांग पर निष्पक्ष जांच होगी. कर्नलगंज विधानसभा में नए किसी सियासी करवट के संदेश के सवाल को टालते हुए कहा कि आप भी अखिलेश की तरह गोलमोल सवाल कर रहे हैं.

उन्होंने आजम खान की सुरक्षा के सवाल पर कहा कि सरकार ने किसी गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की होगी ताकि आजम खान सुरक्षित रहें. वहीं बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने दोहराया कि जिस प्रकार बीजेपी और जेडीयू ने सुशासन दिया पुनः बिहार में एनडीए का परचम लहरायेगा. सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सांड राज का अंत होना चाहिए वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बृजभूषण ने कहा देखिए अखिलेश यादव किस भाषा में बात करते हैं, यह समझना मुश्किल है. वह इशारों में बात करते हैं उनके बयानों में रहस्य ज्यादा होता है, स्पष्टता कम.

जरूर कोई रिपोर्ट आई होगी तभी सुरक्षा दी गई- बृजभूषण शरण सिंह

सपा नेता आजम खान द्वारा सुरक्षा लेने से इनकार करने पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा सरकार ने शायद आवश्यकता महसूस की होगी कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना न हो जाए. कहीं कोई साजिश कर दे और उल्टा सरकार पर आरोप लग जाए, जरूर कोई रिपोर्ट आई होगी तभी सुरक्षा दी गई होगी.

घर का बना सामान खाएं, मिठाई की जगह गुड़ खाएं- बृजभूषण शरण सिंह

खाद्य सामग्री में मिलावट और छापेमारी के बढ़ते मामलों पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अभियान चल भी रहा है और सतर्कता भी बढ़ी है. ऐसा नहीं कि अभियान निष्प्रभावी है. अब लोग खाने-पीने में सावधानी बरतने लगे हैं लेकिन हमारे देश की आबादी इतनी बड़ी है कि अगर असली दूध ही पीना शुरू कर दें तो हर व्यक्ति के हिस्से में केवल एक या दो चम्मच ही आएगा. मैंने पहले भी सूचना दी थी कि एक जगह नकली घी बनता है, लेकिन छापा मारने से पहले ही उन्हें खबर मिल गई. अंत में उन्होंने लोगों से अपील की अपने घर का बना सामान खाएं, मिठाई की जगह गुड़ खाएं.