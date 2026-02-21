उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से बिजली विभाग की लापरवाही और मनमानी का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां नूरपुर कस्बे में एक शादी वाले घर में उस वक्त अचानक अंधेरा छा गया, जब दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए सज-धज कर बारात के साथ निकलने ही वाला था.

ऐन मौके पर बिजली विभाग के एक लाइनमैन ने खंभे पर चढ़कर बिना किसी पूर्व सूचना के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया. इस घटना के कारण दूल्हे और उसके परिवार को सैकड़ों रिश्तेदारों और मेहमानों के सामने भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा.

ढोल-नगाड़ों की थाप के बीच पसरा अंधेरा

यह पूरा वाकया बिजनौर के नूरपुर कस्बे की डायमंड कॉलोनी का है. यहां के निवासी शुभम चौहान की बारात गाजे-बाजे के साथ निकलने वाली थी. घर में चारों तरफ जश्न का माहौल था, रिश्तेदार और मेहमान ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाच रहे थे और पूरा घर रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा था. तभी अचानक बिजली विभाग का एक लाइनमैन वहां आ धमका और सीधे पोल पर चढ़कर दूल्हे के घर की केबल काट दी. जगमगाता हुआ घर पल भर में अंधकार में डूब गया. अचानक हुई इस कार्रवाई को देखकर वहां मौजूद सभी लोग और खुद दूल्हा शुभम चौहान सन्न रह गए.

बिल जमा होने के बावजूद काटा कनेक्शन

पीड़ित दूल्हे शुभम चौहान का आरोप है कि उनके घर का बिजली का बिल पूरी तरह से जमा है और घर में बकायदा मीटर भी लगा हुआ है. इसके बावजूद, विभाग की ओर से बिना कोई नोटिस या पूर्व चेतावनी दिए सीधे उनके घर का कनेक्शन काट दिया गया. शुभम ने बताया कि विभाग की इस तानाशाही और लापरवाही के कारण उन्हें अपने मेहमानों के सामने घोर अपमान सहना पड़ा. खुशी के इस बड़े मौके पर विभाग की इस हरकत ने रंग में भंग डाल दिया.

उच्च अधिकारियों से की कार्रवाई की मांग

अपनी इस बेइज्जती और विभाग की मनमानी से आहत शुभम चौहान ने इस पूरे मामले की शिकायत बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से की है. उन्होंने दोषी लाइनमैन और इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

इस पूरी घटना ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर बिना जांच-पड़ताल और बिना सूचना के किसी के घर की खुशियों में इस तरह का खलल डालना कितना उचित है?