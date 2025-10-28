बिहार में CM योगी की धुआंधार चुनावी सभाएं, सीवान-भोजपुर और बक्सर में जनता को करेंगे संबोधित

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सियासी संग्राम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं. साथ ही पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट डालने और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को जिताने की अपील कर रहे हैं. 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के सीवान, भोजपुर और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 29 अक्टूबर को बिहार दौरे को लेकर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ 29 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे लखनऊ से कार द्वारा अमौसी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां वे 10 बजकर 20 मिनट पर पहुंचेंगे.

अमौसी एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वे 10 बजकर 50 मिनट पर पहुंचेंगे. इसके बाद वे 11 बजकर 10 मिनट पर हेलीपैड राजपुर खेल मैदान, रघुनाथपुर जिला सीवान पहुंचेंगे. यहां वे 11 बजकर 15 मिनट पर जनसभा स्थल राजपुर खेल मैदान रघुनाथपुर पहुंचेंगे. यहां वे पार्टी प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह के पक्ष में जनता से वोट मांगेंगे.

शाहपुर में पार्टी के पक्ष के माहौल बनाएंगे सीएम योगी

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बजकर 40 मिनट पर हेलीपैड झउऑ डुमरियाा, प्रखंड शाहपुर, भोजपुर पहुंचेंगे. यहां से वे 12 बजकर 45 मिनट पर जनसभा स्थल झउऑ डुमरिय प्रखंड पहुंचक जनसभा को संबोधित करेंगे. योगी आदित्यनाथ यहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के पक्ष में जनता से वोट मांगेंगे.

2 बजकर 10 मिनट पर पहुंचेंगे बक्सर

29 अक्टूबर दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद व्यवस्ता भरा होने वाला है. कार्यक्रमों की कड़ी में योगी आदित्यनाथ दोपहर को 2 बजकर 10 मिनट पर हेलीपैड बक्सर पहुंचेंगे. यहां से वे 2 बजकर मिनट पर जनसभा स्थल आईटीआई ग्राउंड पहुंचकर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. योगी आदित्यनाथ यहां पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता से अपील करेंगे.

शाम 4 बजकर 45 मिनट पर वापस आएंगे लखनऊ

योगी आदित्यनाथ 3 बजकर 5 मिनट पर वाराणसी के लिए रवाना होंगे, जहां वे 3 बजकर 45 मिनट पर बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी पहुंचेंगे. योगी आदित्यनाथ यहां से 3 बजकर 50 मिनट पर अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ के लिए रवाना होंगे. मुख्यमंत्री 4 बजकर 20 मिनट पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे. शाम के 4 बजकर 45 मिनट पर वे कार द्वारा 5 कालीदास मार्ग लखनऊ पहुंचेंगे.

