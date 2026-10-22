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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजामिया पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप

जामिया पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (JMI) में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी विरोध कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे और छात्रों का हालचाल जाना. उन्होंने JMI प्रशासन पर बर्बरता करने का आरोप लगाया.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 22 Oct 2026 10:03 AM (IST)
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जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (JMI) में छात्र संघ की बहाली के लिए छात्र पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों की मांगों को समजते हुए JMI प्रशासन ने सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की है जो न केवल छत्रों की मांगों की समीक्षा बल्कि परिसर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए काम करेंगे.

इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी विरोध कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे हैं. उन्होंने दावा किया कि  जामिया प्रशासन प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बेहद क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है और छात्रों से मिलने से रोका गया. उन्होंने कमेटी के गठन को भी प्रदर्शन को टालमटोल करना बताया.

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'प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बेहद क्रूरतापूर्ण व्यवहार'

उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "छात्र जामिया परिसर के अंदर बैठे हैं. जामिया प्रशासन प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बेहद क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है. सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहने कुछ गुंडे अंदर जाकर छात्रों को डरा-धमका रहे हैं और उनके विरोध प्रदर्शन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. चार बच्चे पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, और उनमें से दो की तबीयत बहुत खराब है. मैं उनसे मिलने गया था. मुझे उन तक पहुंचने से रोकने के लिए, प्रशासन ने भारी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी और पुलिस तैनात कर दी, और रास्ता रोकने की भी कोशिश की, लेकिन हम राहुल गांधी के सिपाही हैं हम उन तक पहुंच गए."

अलीगढ़ विश्वविद्यालय का दिया उदाहरण

उन्होंने आगे कहा, "मैंने छात्रों से मुलाकात की और उनका हाल-चाल जाना. उनकी बस एक ही मांग है: छात्र संघ को फिर से बहाल किया जाए. मुझे पता चला है कि जामिया प्रशासन ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वो एक समिति बनाना चाहते हैं, लेकिन यह केवल  मामले को टालने की एक चाल है."

उन्होंने कहा कि जब अलीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के छात्र संघ बहाल हुआ है तो आप क्यों नहीं सकते बहाल. आप छात्र राजनीति को क्यों लाठी से कूचलना चाहते हैं? आप क्यों नहीं समझते कि जब धर्मेंद्र प्रधान को छात्रों के आंदोलन के कारण इस्तीफा देना पड़ा. जामिया प्रशासन तानाशाही पर उतारूं न हो और छात्रों के आंदोलन को दबाने की कोशिश न करें. पूरी NSUI विंग छात्रों के साथ है. बर्बरता ये है कि जामिया प्रशासन ने मेडिकल टीम तक तैनात नहीं की है, बाहर से मेडिकल टीम स्थिति को देख रही है. 

पूरा मामला क्या है?

बता दें कि छात्र 12 अक्टूबर 2026 से छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर विरोध में बैठे हैं. छात्रों की मुख्य मांग 'जामिया मिल्लिया इस्लामिया छात्र संघ' (JMI-SU) को बहाल करना है. इसके साथ ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव की मांग भी की जा रही है. ये मांग आज की नहीं है बल्कि 20 सालों से उठ रही है. साल 2006 में छात्र संघ को भंग किया गया था क्योंकि चुनावों को लेकर अक्सर  परिसर में छात्रों के बीच बार-बार हिंसक टकराव की स्थिति देखने को मिलती थी जिससे शैक्षणिक माहौल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था. यही नहीं तब   तत्कालीन वाइस चांसलर (कुलपति) और कुछ अन्य शिक्षकों पर हमले की खबरें भी सामने आई थीं. स्थिति को बिगड़ते देख विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ ही भंग कर दिया. अब छात्रों की मांग को बढ़ता देख प्रशासन ने छात्र संघ के नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है. अब देखना ये होगा कि क्या इस बार छात्रों की मांग को मानी जाती है या नहीं. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 22 Oct 2026 10:03 AM (IST)
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