उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में कोतवाली औराई क्षेत्र में सोमवार को उस वक़्त चीख-पुकार मच गयी, जब यहां स्थिति सूर्या कार्पेट कंपनी में वॉशिंग वाटर सीवेज टैंक में लापरवाही से काम करने के दौरान चार मजदूर टैंक में फंस गये जिसमें 3 की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कार्य गया है. सूचना पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. डीएम शैलेश कुमार ने घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं.

घटना में कम्पनी प्रबंधन की लापरवाही बताई जा रही है, क्यूंकि फैक्ट्री में लेबर की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे. यही नहीं बताया जा रहा ही कि घटना के काफी देर बाद पुलिस को सूचना दी गयी. उधर मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

क्या था पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के मुताबिक औराई कोतवाली थाना क्षेत्र के उगापुर बाजार स्थित सूर्या कार्पेट कम्पनी के डाइंग प्लांट का है. बताया जाता है कि यहां सुबह लगभग 9 बजे वॉशिंग वाटर सीवेज टैंक में लापरवाही से काम करने के दौरान चार मजदूर टैंक में फंस गये, जिसमें 3 की मौके पर मौत हो गई तो वहीं एक अन्य मरणासन्न स्थिति में मूर्छित हो गया.

जनपद के एक बड़े कालीन कम्पनी में हुए इस हादसे से कोहराम ओर अफरातफरी मच गई. घंटों बाद मिली सूचना पर पहुंची ने शव को कब्जे में कर पोस्ट मार्टम को भेज आगे की जांच में जुट गई है. पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मामले की गहनता से जांच करी जा रही है. मृतकों के परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर FIR दर्ज़ कर आगे की विधिक कार्रवाई की जायेगी.

मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश

जिलाधिकारी भदोही शैलेश कुमार ने बताया कि सूर्या कार्पेट कम्पनी का यह मामला है. उन्होंने कहा कि टैंक में एक श्रमिक के गिरने के बाद उसको बचाने के दौरान चारों श्रमिक जहरीली गैस के रिसाव की जद में आये हैं. जिन लोगों की मौत हुई उनमें शीतला मिश्रा, शिवम दुबे और राम सूरत हैं. उन्होंने कहा कि मामले की मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जायेगी. हालांकि श्रम विभाग को भी अलग से जांच कर रिपोर्ट देने के लिये कहा है.

उधर इस घटना के बाद फैक्ट्री से लेकर अस्पताल तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. परिजन बेहद व्याकुल दिखे जिन्हें अधिकारियों और पुलिस ने संभाला.