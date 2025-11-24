भदोही: कालीन कंपनी में दर्दनाक हादसा, 3 श्रमिकों की मौत, मचा कोहराम

भदोही जिले की एक बड़ी कालीन कंपनी में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें तीन श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया. यह घटना औराई कोतवाली थाना क्षेत्र के उगापुर बाजार स्थित सूर्या कार्पेट कंपनी के डाइंग प्लांट में हुई.

मिली जानकारी के अनुसार, सुबह लगभग 9 बजे कंपनी के वॉशिंग वाटर सीवेज टैंक में मोटर की मरम्मत या किसी अन्य काम के दौरान यह हादसा हुआ. बताया जाता है कि सबसे पहले एक श्रमिक टैंक में गिरा, और उसे बचाने के प्रयास में तीन अन्य श्रमिक भी टैंक में उतर गए. अधिकारियों के अनुसार, टैंक के अंदर जहरीली गैस के रिसाव के कारण चारों श्रमिक उसकी चपेट में आ गए.

पूरे क्षेत्र में मच गई कोहराम और अफरातफरी

इस हादसे में शीतला मिश्रा, शिवम दुबे और राम सूरत नामक तीन श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य श्रमिक मरणासन्न स्थिति में मूर्छित हो गया. जनपद की एक बड़ी कालीन कंपनी में हुए इस दर्दनाक हादसे से पूरे क्षेत्र में कोहराम और अफरातफरी मच गई.

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक (SP) अभिमन्यु मांगलिक और जिलाधिकारी (DM) शैलेश कुमार तुरंत मौके पर पहुँचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

जल्द रिपोर्ट सौंपने के दिए गए निर्देश

जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने घटना की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. इसके अतिरिक्त, श्रम विभाग को भी इस मामले की अलग से जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मृतकों के परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर FIR दर्ज़ की जा रही है और मामले की गहनता से जाँच की जा रही है ताकि लापरवाही के कारणों का पता लगाया जा सके.