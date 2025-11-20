हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडभदोही में कालीन कंपनी के मालिक की आग में झुलसकर मौत, शॉर्ट सर्किट से दफ्तर में लगी आग

भदोही में कालीन कंपनी के मालिक की आग में झुलसकर मौत, शॉर्ट सर्किट से दफ्तर में लगी आग

Bhadohi Fire: भदोही स्थित 'फैशन कार्पेट इंटरनेशनल कंपनी' के मालिक रात में अपने कार्यालय में ही सो रहे थे, तभी अचानक बुधवार सुबह शॉर्ट सर्किट से दफ़्तर में आग लग गई.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 20 Nov 2025 09:14 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के भदोही में बुधवार सुबह बेहद दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक कालीन निर्यात कंपनी के दफ़्तर में अचानक आग लग गई. इस आग की चपेट में कंपनी का मालिक भी आज गया, जिससे मालिक की आग की लपटों में झुलसकर मौत हो गई. 

खबर के मुताबिक भदोही के शहर कोतवाली क्षेत्र में मथुरा पुर इलाके में ये हादसा हुआ. यहां पर स्थित 'फैशन कार्पेट इंटरनेशनल कंपनी' का दफ़्तर स्थित है. बुधवार सुबह अचानक इस ऑफिस में शॉर्ट सर्किट की वजह आग लग गई, जिसके बाद ये आग देखते ही देखते तेजी से फैल गई और धुआं उठने लगा.

आग में झुलसकर कंपनी मालिक की मौत

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के वक्त कंपनी के मालिक सुहाई राम यादव (75) अपने दफ़्तर में ही सो रहे थे. दफ़्तर के ऊपरी मंजिल पर ही उनका घर पर स्थिति हैं. परिजनों ने जब सुबह ऑफिस से धुआं उठते देखा तो उनके होश उड़ गए. जिसके बाद वो तेजी ने नीचे की ओर भागे.

आनन फ़ानन में परिजन मौके पर पहुंचे तो सहाई राम यादव बुरी तरह से झुलसी हालत पड़े थे, जिसके बाद परिजन तत्काल उन्हें अस्पताल ले गए लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

इस पूरी घटना पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर कोतवाली इलाके के मथुरा पुर स्थित 'फैशन कार्पेट इंटरनेशनल कंपनी' के कार्यालय में शार्ट सर्किट से आग लग गई थी. इस हादसे में कम्पनी के मालिक सहाई राम यादव की आग में झुलसकर मौत हो गई. 

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया हैं. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.  

Published at : 20 Nov 2025 09:14 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Bhadohi News
