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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: बस्ती में ‘टावर वूमेन’ का दूसरी बार हाई वोल्टेज ड्रामा, शादी की जिद में टावर पर चढ़ी युवती

UP News: बस्ती में ‘टावर वूमेन’ का दूसरी बार हाई वोल्टेज ड्रामा, शादी की जिद में टावर पर चढ़ी युवती

UP News In Hindi: रुधौली के मुड़ाडीहा में एक युवती बुर्का पहनकर प्रेमी मेहताब से शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई. हैरान करने वाली बात यह है कि युवती चार दिन पहले भी इसी तरह टावर पर चढ़ी थी.

By : सतीश श्रीवास्तव | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 17 May 2026 01:40 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के वाल्टरगंज के बाद अब रुधौली के मुड़ाडीहा में फिर से एक युवती बुर्का पहनकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई. युवती को देखने हजारों की भीड़ जुट गई थी. युवती को टावर पर देख इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मौके पर हजारों तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे रुधौली-बांसी मार्ग पर घंटों आवागमन बाधित रहा.

युवती ने चार दिन पहले भी टावर पर चढ़कर किया था ड्रामा

हैरान करने वाली बात यह है कि इस युवती ने चार दिन पहले भी वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के पड़िया चौराहे पर इसी तरह टावर पर चढ़कर शोले स्टाइल में ड्रामा किया था. पुलिस की मानें तो मामला प्रेम-प्रसंग और पारिवारिक दबाव से जुड़ा है. लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि जब दो दिन पहले वाल्टरगंज पुलिस ने इसे नीचे उतारा था, तब इसके खिलाफ सख्त कानूनी कदम या उचित काउंसलिंग क्यों नहीं की गई? प्रशासन की इसी ढिलाई का नतीजा रहा कि युवती ने दोबारा इतनी बड़ी दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दे डाला.

रूधौली थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी नादिया खातून ने प्रेमी मेहताब से शादी की मांग को लेकर दोबारा मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया. बताया जा रहा है कि चार दिन पहले भी नादिया टावर पर चढ़ गई थीं, जहां घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद डीएसपी समेत पुलिस अधिकारियों ने शादी कराने का भरोसा देकर मामला शांत कराया था.

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पुलिस की ओर से किया गया वादा नहीं हुआ पूरा

लेकिन नादिया का आरोप है कि पुलिस की ओर से किया गया वादा पूरा नहीं हुआ. इसी बात से नाराज होकर रविवार को वह फिर से टावर पर चढ़ गईं और प्रेमी मेहताब से शादी कराने की मांग पर अड़ गईं. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. घंटों तक चले समझाने-बुझाने के प्रयास के बीच आसपास भारी भीड़ जमा हो गई और लोग पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाते नजर आए.

स्थानीय लोगों के मुताबिक नादिया और मेहताब के प्रेम संबंध को लेकर पिछले कई दिनों से इलाके में चर्चा चल रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवती को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है और पूरे मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास जारी है. फिलहाल बस्ती में टावर वूमेन के नाम से चर्चित हो चुकी नादिया खातून का यह मामला इलाके में चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

ऐसे ड्रामे पर कार्रवाई नहीं हुई, तो बन जाएगा ट्रेंड

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सोशल मीडिया पर रातों-रात वायरल होने, रील्स बनाने या फिर प्रशासन और परिवार पर अपनी नाजायज मांगें मनवाने के लिए लोग अब जान की बाजी लगाने से भी नहीं कतरा रहे हैं. यदि बस्ती पुलिस ने ऐसे टावर ड्रामे पर तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई दर्ज नहीं की, तो आने वाले दिनों में यह युवाओं के बीच एक बेहद खतरनाक और जानलेवा ट्रेंड बन जाएगा. एसपी यशवीर सिंह ने कहा कि युवती को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है. मामला बेहद गंभीर है क्योंकि यह दोबारा दोहराया गया है. 

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Published at : 17 May 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Basti News UP Police
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