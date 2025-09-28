हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP: बस्ती के स्कूल में मधुमक्खियों का हमला, दो बच्चों की दर्दनाक मौत

Basti News: बच्चों के शौचालय की ओर जाने वाले रास्ते की झाड़ियों में मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता बना हुआ था, जो इस हमले का कारण बना. स्कूल प्रबंधन ने जानबूझकर या अनजाने में इस खतरे को नजरअंदाज किया.

By : सतीश श्रीवास्तव | Updated at : 28 Sep 2025 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आयी है. यहां कप्तानगंज थाना क्षेत्र में शनिवार को आर.के.डी. मेमोरियल स्कूल में उस समय चीखपुकार मच गयी, जब मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया. जिसकी चपेट में आकर सात वर्षीया आर्यन और पांच वर्षीय सुशांत की मौत हो गयी.

यही नहीं बड़ी संख्या में शिक्षक और छात्र भी मधुमक्खियों के हमले में घायल हुए हैं. बीएसए एने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जबकि उधर परिजनों का बुरा हाल है. परिजनों ने स्कूल प्रबन्धन पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

क्या था पूरा घटनाक्रम?

अभिभावकों और स्थानीय लोगों के मुताबिक इस घटना की मुख्य वजह है स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही. यह स्कूल खुले मैदान में बिना किसी बाउंड्री के संचालित होता है. चारों ओर झाड़-झंखाड़ फैले हैं, और स्कूल परिसर में गंदगी और निर्माण कार्य चल रहा है. बच्चों के शौचालय की ओर जाने वाले रास्ते की झाड़ियों में मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता बना हुआ था, जो इस हमले का कारण बना. स्कूल प्रबंधन ने जानबूझकर या अनजाने में इस खतरे को नजरअंदाज किया.

लापरवाही यहीं नहीं रुकी, गंभीर रूप से घायल बच्चों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाने के बजाय, उन्हें पास के एक लोकल मेडिकल स्टोर पर ले जाया गया. जब बच्चों की हालत बिगड़ी, तो उन्हें घर भेज दिया गया. इसके बाद परिजन खुद बच्चों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज में हुई देरी के कारण दोनों मासूमों की जान नहीं बचाई जा सकी.

समय पर इलाज न मिलने से गयी जान

जिला अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि बच्चों को मधुमक्खियों ने काफी ज्यादा काट लिया था. जिसका जहर बच्चों के शरीर में फैल गया और समय पर इलाज न मिलने पर उनकी मौत हो गई. अगर समय रहते उन्हें अस्पताल ले जाया जाता तो बच्चों को बचाया जा सकता था.

जांच के आदेश,कार्रवाई के निर्देश

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. प्रशासन का कहना है कि लापरवाही की पूरी जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान ने बताया कि नोटिस जारी कर स्कूल मैनेजमेंट से जवाब मांगा गया है, लापरवाही उजागर होने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी.

Published at : 28 Sep 2025 08:38 AM (IST)
