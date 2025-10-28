इंस्टाग्राम से प्यार, लड़की पर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, बस्ती पुलिस ने मुजीब को भेजा जेल

बस्ती जिले के छावनी पुलिस ने मुजीब नाम के युवक को अरेस्ट किया है. मुजीब पर नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर घर से भगाने, धर्म परिवर्तन का दबाव और शोषण का आरोप लगा है. दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई और पिछले दो महीनों से दोनों के बीच बातचीत चल रही है. आरोपी युवक को पुलिस ने अरेस्ट कर जेल भेज दिया है.

इंस्टाग्राम से दोस्ती के बाद आरोपी मुजीब ने नाबालिग को अमेठी लेकर गया जहां उसने शादी के लिए धर्म बदलने का दबाव बनाया, लड़की ने जब इनकार कर दिया तो उसके साथ बदसलूकी की गई. परिजनों की सक्रियता और पुलिस की मुस्तैदी की वजह से मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पिछले दो महीने से दोनों में चल रही थी बातचीत

दरअसल, सोशल मीडिया पर प्यार और धोखे की यह कहानी छावनी थाना क्षेत्र की है, जहां की एक नाबालिग किशोरी की मुलाकात सोशल साइट इंस्टाग्राम के माध्यम से अमेठी के रहने वाले मुजीब से हुई. दोनों में पिछले दो महीने से इंस्टाग्राम पर बातचीत चल रही थी.

झांसा देकर लड़की को अपने साथ भगा ले गया आरोपी

इंस्टाग्राम पर ही बातचीत में दौरान दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और साथ जीने मारने की कसमें खाने लगे. फिर क्या था जब लड़की लड़के के प्यार के झांसे में आ गई तो उस ने लड़की को शादी का झांसा देकर घर से भगा लिया, जब काफी समय तक लड़की घर नहीं आई तो परिजन परेशान हो गए. सभी रिश्तेदारों के यहां पता करने के बाद भी जब लड़की का कोई सुराग नहीं लगा तो छावनी थाने पर लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था आरोपी

पुलिस एक्टिव हुई और मामले की जब जांच शुरू की गई तो पता चला कि सोशल मीडिया पर वह किसी लड़के के संपर्क में थी. उसके बाद पुलिस और सर्विलांस की टीम ने मामले को जांच शुरू की तो मुजीब को ट्रेस कर अरेस्ट किया उस के पास ले लड़की को बरामद किया गया. लड़की का आरोप है कि मुजीब ने शादी का झांसा देकर उस को बहला फुसला कर भगा ले गया था, उस का शोषण किया और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

सीओ संजय सिंह ने बताया कि आरोपी युवक को अरेस्ट कर लिया गया है, शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को भगा ले गया था. उस के ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और शोषण किया. लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है, आरोपी युवक मुजीब को अरेस्ट कर लिया गया है. उसके खिलाफ धारा 137(2)/87, 64(2), 3/5(1) उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.