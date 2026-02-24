यूपी के बस्ती में झकझोर देने वाला मामला, भाई ने किया बहन का रेप, पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म

उत्तर प्रदेश के बस्ती में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां दो रेप पीड़िताओं ने बच्चों के जन्म दिया है. इनमें से एक लड़की की उम्र सिर्फ 13 साल है और दूसरी बच्ची की उम्र 14 साल है. जनपद के कैली अस्पताल जब इन मासूमों की डिलीवरी हुई, तो वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई.

इनमें से एक पीड़िता नगर थाना क्षेत्र में स्थित गांव की रहने वाली है. आरोप हैं कि इस बच्ची के साथ गाँव के रहने वाले संजय नाम के शख्स ने खेत में ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता ने समाज के डर से किसी को कुछ नहीं बताया. लेकिन इस वारदात के बाद उसे गर्भ ठहर गया. जब वो 6 माह की गर्भवती हुई तो परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई.

रेप पीड़िता नाबालिग बच्चियों ने दिया जन्म

परिजनों ने आनन फानन में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी है. पीड़िता ने इतनी कम उम्र में ही बच्चे को जन्म दिया.

वहीं दूसरी घटना गोंडा जनपद के खोड़ारे थाने से संबंधित जहां नाबालिग पीड़िता के साथ घर में ही उसके भाई ने रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. इस मामले में भी आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेजा चुका है. सोमवार को इन दोनों नाबालिग बेटियों की डिलीवरी कैली अस्पताल में आज हुई.

इन दोनों घटनाओं को लेकर चर्चाएं तेज

पुलिस के मुताबिक़ दोनों आरोपियों के ख़िलाफ पॉक्सो एक्ट और रेप की धाराएं लगाई गई है. दोनों अभी जेल की हवा खा रहे हैं. लेकिन इस घटना ने हर किसी को अंदर से झकझोर दिया हैं. आसपास के इलाकों में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं की जा रही है. भले ही पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है लेकिन, क्या इससे इन पीड़िताओं के साथ जो हुआ उन्हें न्याय मिल पाएगा.