हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती में अष्टधातु की मूर्ति चोरों ने की पार, शिकायत दर्ज कराने वाले पर ही लगा चोरी का आरोप

बस्ती में अष्टधातु की मूर्ति चोरों ने की पार, शिकायत दर्ज कराने वाले पर ही लगा चोरी का आरोप

UP News: कोतवाली थाना क्षेत्र के मड़वा नगर में चोरों ने एक घर से चार बेशकीमती अष्टधातु की मूर्तियां पार कर दी. दो अलग-अलग दावेदारों ने पुलिस से मामले की शिकायत की है.

By : सतीश श्रीवास्तव | Updated at : 27 Sep 2025 05:53 PM (IST)
Preferred Sources

बस्ती जनपद में चोरों ने एक बेशकीमती अष्टधातु की मूर्ति पर हाथ साफ कर दिया. अब इस मूर्ति के दो अलग-अलग दावेदारों ने पुलिस से मामले की शिकायत की है. पुलिस के अनुसार, जिसके घर से मूर्ति चोरी हुई उसने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, वहीं दूसरे पक्ष ने भी मूर्ति को पुस्तैनी बताकर घर के मालिक को ही चोर बताते हुए शिकायत की है. पुलिस मूर्ति चोरी के मामले की तफ्तीश कर रही है, हालांकि मूर्ति चोरों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग सका है.

पुलिस के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र के मड़वा नगर में शिव मंगल का मकान है. दावा किया गया कि इस मकान के एक कमरे में 150 साल पुरानी अष्टधातु की चार मूर्ति रखी है, इतने सालों से मूर्ति की पूजा शिवमंगल का परिवार करता रहा है. एक दिन चोरों ने इनके घर मूर्ति पार कर दी. इसके बाद शिवमंगल और उनके पार्टनर मुन्ना सिंह ने पुलिस को मुकदमा दर्ज कर चोरी का खुलासा करने की लिखित शिकायत की. 

शिकायतकर्ता ने क्या कहा?

शिकायतकर्ता शिवमंगल के अनुसार, उनके घर के अंदर की मूर्ति को कोई दूसरा कैसे पुस्तैनी बता सकता है, उन्हें पूरी तरह से शक है कि भृगुनाथ, विनय, प्रेम, दीपक और विवेक सहित कई अन्य साथी इस चोरी की घटना में शामिल है. उनका दावा है कि पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए उल्टा आरोप लगा रहे है. 

वहीं उनके साथी मुन्ना सिंह ने भी भृगुनाथ के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विनय और विवेक मूर्ति चोरी की फर्जी अफवाह उड़ाकर एक बार सोनार को चुपके से लेकर आए थे और इस अष्टधातु की बेशकीमती मूर्ति का आकलन कराया था. उसके बाद से ही ये मूर्ति उनके आंख में किरकिरी बनी हुई थी जिसे वे मौका पाते ही खुद चोरी कर लिए और आरोप उनके ऊपर लगा रहे है.

मूर्ति का बरामद होना जरूरी है- मुन्ना सिंह शिकायतकर्ता

मुन्ना सिंह का कहना है कि चोरी हुई मूर्ति उनके घर के अंदर कई साल से स्थापित है तो उस पर अधिकार भी उनका है, इसलिए प्राथमिकता मूर्ति के बरामदगी की होनी चाहिए न कि मूर्ति के दावेदार को लेकर कोई विवाद किया जाना उचित है. 

मुन्ना सिंह ने बताया कि भृगुनाथ चौधरी गायब मूर्ति पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जबकि इससे पहले उन्हें जब मूर्ति ले जाने को कहा गया तो वे नहीं आए. भृगुनाथ नास्तिक प्रवृति के व्यक्ति है तो उन्हें किसी पूजा से क्या लेना देना है, ये बात उनके समझ से परे है, कहा मूर्ति काफी पुरानी है और उसके दावेदार शिवमंगल के परिवार के लोग ही है.

वहीं दूसरे दावेदार भृगुनाथ चौधरी ने आरोप लगाया कि गायब अष्टधातु की मूर्ति उनकी पुस्तैनी मूर्ति है, और उस मूर्ति की पूजा कई दशक से की जा रही है. ऐसे में अचानक मूर्ति की चोरी हो जाना बेहद चौंकाने वाली घटना है. कहा कि शिवमंगल और मुन्ना सिंह ने चोरी की एक शिकायत करने के बाद दोबारा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली. इसलिए उन्होंने खुद अपनी तरफ से चोरी की शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है.

डीएसपी ने मामले में क्या कहा?

डीएसपी सदर सर्किल सत्येंद्र भूषण तिवारी पूरे प्रकरण की जांच गंभीरता से करवाने का दावा कर रहे है. उन्होंने बताया कि अष्टधातु की मूर्ति चोरी हुई है और उसे बरामद करना पुलिस की प्राथमिकता है, दोनों पक्ष की तरफ से शिकायत की गई है. मगर जांच पुलिस चोरी के एंगल से कर रही है. उन्होंने कहा कि, दोनों पक्षों से बात कर जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 27 Sep 2025 05:53 PM (IST)
Tags :
Basti News Basti Police UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
क्रिकेट
दुबई के मैदान पर टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाकिस्तान, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
दुबई में टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाक, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, क्लाइमैक्स में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
श्रद्धा कपूर ने 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, फिल्म में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
क्रिकेट
दुबई के मैदान पर टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाकिस्तान, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
दुबई में टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाक, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, क्लाइमैक्स में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
श्रद्धा कपूर ने 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, फिल्म में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
इंडिया
अखिलेश यादव चाहें तो भी क्यों पत्नी डिंपल को कार में साथ नहीं बैठा सकते? इस शख्स ने बताई वजह
अखिलेश यादव चाहें तो भी क्यों पत्नी डिंपल को कार में साथ नहीं बैठा सकते? इस शख्स ने बताई वजह
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
ट्रेंडिंग
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
यूटिलिटी
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget