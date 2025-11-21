नई नवेली दुल्हन का गोली वाला कांड, निकाह के 7 दिन बाद प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला

बस्ती जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, बीते 13 नवंबर को युवक की शादी बड़े धूम धाम से हुई लेकिन उसको क्या पता था कि यही शादी उस की मौत की वजह बन जाएगी. जिस लड़की को उस ने गोंडा जनपद से शादी कर घर लाया था उसी ने अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली. अभी उस के हाथ की मेंहदी भी नहीं उतरी थी उसने निकाह के सात दिन बाद अपने पति का प्रेमी के साथ मिल कर कत्ल करा दिया. जब लड़की अपने ससुराल से घर गई तो उस ने प्रेमी के साथ मिल कर खौफनाक साजिश रची, हत्याकांड की अंजाम देने के लिए उस का प्रेमी लड़की के ससुराल पहुंचा और उस के पति को घर से रास्ता पूछने के बहाने बाहर बुलाया और गोली मार दी.

बता दें कि बस्ती जिले के परसरामपुर थाना के बेदीपुर गांव में अनीस नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई, गंभीर अवस्था में उसे अयोध्या जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, मृतक अनीस की इसी महीने 13 तारीख को शादी हुई थी. गोंडा जनपद की रहने वाली रुखसाना से उस का निकाह हुआ, शादी के बाद विदा कर दुल्हन को घर ले आया लेकिन उसे क्या पता था कि उस की पत्नी ही उस की जान लेने वाली है. जब दुल्हन अपने मायके गई तो बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के रहने वाले रिंकू से उस ने मुलाकात की.

रुखसाना ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया

रुखसाना और रिंकू के बीच बीते 3 से 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. रुखसाना अनीस से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने उस की शादी अनीस से करा दी. इस के बाद रुखसाना अपने प्रेमी रिंकू से अपने पति अनीस की हत्या की साजिश रची, जिसके बाद रिंकू अपने साथी शिव के साथ रुखसाना के ससुराल पहुंचा, अनीस को रास्ता पूछने के बहाने बुला कर गोली मार दी और फरार हो गया. अनीस को अयोध्या जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर इलाज के दौरान उस की मौत गई, अनीश मुंबई ने क्रेन चलता था बीते 10 नवंबर को मुंबई से शादी के लिए घर आया था, 13 नवंबर को वह बारात लेकर गोंडा गया जहां पर उसका निकाह रुखसाना से हुआ, उसे क्या पता था कि उस की पत्नी ही उस की जान ले लेगी. वहीं रुखसाना ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.

पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया

इस मामले पर एसपी अभिनंदन ने बताया कि घटना की सूचना के बाद तत्काल पुलिस, सर्विलांस और फॉरेंसिक टीम को लगाया गया, पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए तीन लोगों को अरेस्ट किया है. एसपी ने बताया कि रुखसाना का रिंकू नाम के लड़के के साथ कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर उस ने अपने प्रेमी के साथ साजिश रची और अपने पति की हत्या करवा दी, तीनों अभियुक्तों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है.