समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनारस के दालमंडी चौड़ीकरण पर बात की. सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी मांग है कि ये सब रुकना चाहिए. पूर्व सीएम ने कहा कि दालमंडी बहुत ही ऐतिहासिक जगह रही है, जिस तरह से पिछले कई महीनों से वहां के व्यापारियों के पर सरकार के फैसले से संकट आया है. ये कोई हेरिटेज बचाने की योजना नहीं बनी है, बीजेपी के लोगों की तरफ से जो योजना बन रही है ये पॉलिटिकल एप्रोच है उनकी क्योंकि ये उस बाजार से चुनाव जीतकर नहीं जा पाएं.

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जब लोग तैयार नहीं है तो कैसे छीन सकते हैं, दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे. भाजपाई जो नकारात्मक हैं वो कैसे चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं, चौड़ीकरण बीजेपी की संकीर्ण सियासत की साजिश है. किसी की जीविका छीनने का अधिकार कबसे मिल गया इनको. बीजेपी दालमंडी वालो को दाल की तरह दले नहीं. दालमंडी एक दिन में नहीं बनी है न जाने वहां पर लोग कब से काम कर रहे हैं, एक दुकान को जमाने में जमाने लग जाते हैं.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार दालमंडी के कारोबारियों को सम्मान दे. विरासत का संरक्षण जरूरी है, BJP अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है. लखनऊ में मॉल बना था वो बीजेपी ने बेच दिया.

वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि महराजगंज में डिमलेशन हो रहा है समय आएगा तो अधिकारियों से वसूला जाएगा. हमारी पार्टी वाराणसी के दालमंडी के व्यापारियों के साथ है. उन्होंने कहा कि जीत तो सिकन्दर को भी अमर नहीं कर पाई. ये सरकार जाने वाली है...मेरठ के व्यापारियों को बीजेपी ने ध्वस्तीकरण का रिटर्न गिफ्ट दिया था, हम इन्हें हराने की तैयारी कर रहे हैं.

