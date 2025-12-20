बस्ती में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटकर उतारा मौत के घाट, इलाके में तनाव

बस्ती जनपद के गौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलवरिया जंगल गांव में बीती रात दबंगों ने गुंडई दिखाते हुए एक युवक की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी. घटना उस समय हुई जब युवक भोजन करने के बाद अपनी आटा चक्की की ओर जा रहा था. इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

बेलवरिया जंगल निवासी धर्मेंद्र चौधरी (मृतक) शनिवार की देर रात को घर पर भोजन करने के बाद अपनी आटा चक्की पर सोने के लिए जा रहे थे. रास्ते में पहले से घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपियों ने मामूली रंजिश को लेकर धर्मेंद्र पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमला इतना बर्बर था कि धर्मेंद्र लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े.

युवक की चीख सुनकर आए परिजन

चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने आनन-फानन में घायल धर्मेंद्र को गौर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. वहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया. मामूली रंजिश जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही धर्मेंद्र ने दम तोड़ दिया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया.

युवक की मौत से गांव में पसरा सन्नाटा

धर्मेंद्र चौधरी की मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक, हमलावर घटना के बाद से ही फरार हैं. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

एसपी ने दी यह जानकारी

डीएसपी स्वर्णिमा सिंह ने इस पूरी वारदात को लेकर बताया कि मामले की जांच की जा रही है. कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया गया है. आरोपियों की तलाश में टीमें रवाना कर दी गई हैं, जल्द ही सभी पुलिस की गिरफ्त में होंगे. गांव में शांति व्यवस्था कायम है. हत्या के पीछे के कारणों की पुलिस अभी जांच कर रही है.