बस्ती में LPG को लेकर संग्राम, खाली सिलेंडर और हाथ में बेलन लेकर डीएम दफ्तर पहुंची महिलाएं

उत्तर प्रदेश के बस्ती में रसोई गैस (LPG) की भारी किल्लत अब जनाक्रोश का रूप ले चुकी है. बुधवार को बस्ती की सड़कों पर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब सैकड़ों की संख्या में महिलाएं खाली गैस सिलेंडर और हाथ में बेलन लेकर जिलाधिकारी के दफ़्तर पहुंच गई और दफ़्तर का घेराव कर दिया. महिलाओं ने गैस वितरण में धांधली और कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

बस्ती के रुधौली क्षेत्र की सक्रिय सपा समाजसेविका चांदनी चौधरी के नेतृत्व में पहुंची इन महिलाओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. महिलाओं ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से जनपद के अलग-अलग इलाकों में गैस सिलेंडरों की भारी कमी देखी जा रही है. स्थानीय गैस एजेंसियों और वितरण केंद्रों पर उपभोक्ताओं के साथ पक्षपात किया जा रहा है. रसूखदारों को घर बैठे सिलेंडर मिल रहे हैं, जबकि आम जनता घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाली हाथ लौटने को मजबूर है.

गैस की कालाबाजारी के आरोप

प्रदर्शनकारी महिलाओं का सीधा आरोप है कि स्थानीय गैस वितरण केंद्रों पर 'अंधेर नगरी चौपट राजा' वाला हाल है. घंटों लाइन में लगने के बाद भी आम उपभोक्ताओं को बैरंग लौटा दिया जाता है, जबकि रसूखदारों और ऊंची पहुंच वालों को पिछले दरवाजे से सिलेंडर मुहैया कराए जा रहे हैं. लोगों को गैस न मिलने के कारण घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है.

समाजसेविका चांदनी चौधरी ने कहा कि एक तरफ सरकार उज्ज्वला योजना की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि महिलाएं धुएं में खाना बनाने को मजबूर हो रही हैं क्योंकि उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा. महिलाओं ने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा जिसमें गैस सिलेंडर की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की सिफारिश की गई है.

महिलाओं ने दी प्रशासन को चेतावनी

ग्रामीण क्षेत्र से आई महिलाओं ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर गैस की उपलब्धता सामान्य नहीं हुई और मुनाफाखोरों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो महिलाएं सड़कों पर चक्का जाम करने और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को बाध्य होंगी. उन्होंने कहा कि हम सुबह 4 बजे से लाइन में लगते हैं, दोपहर तक कहते हैं स्टॉक खत्म हो गया.

महिलाओं ने आरोप लगाया कि घर में चूल्हा नहीं जल रहा और कालाबाजारी करने वाले मालामाल हो रहे हैं और हम दाने-दाने को मोहताज हैं. सैकड़ों महिलाओं के इस अचानक प्रदर्शन से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और कालाबाजारी की शिकायतों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा.

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