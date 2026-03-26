हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBasti News: बस्ती में LPG को लेकर संग्राम, खाली सिलेंडर और हाथ में बेलन लेकर डीएम दफ्तर पहुंची महिलाएं

Basti News: बस्ती में LPG को लेकर संग्राम, खाली सिलेंडर और हाथ में बेलन लेकर डीएम दफ्तर पहुंची महिलाएं

LPG Crises: उत्तर प्रदेश के बस्ती में एलपीजी की कमी के विरोध में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में महिलाएं सिलेंडर और हाथ में बेलन लेकर डीएम दफ़्तर पहुंची और विरोध प्रदर्शन किया.

By : सतीश श्रीवास्तव | Updated at : 26 Mar 2026 08:21 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बस्ती में रसोई गैस (LPG) की भारी किल्लत अब जनाक्रोश का रूप ले चुकी है. बुधवार को बस्ती की सड़कों पर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब सैकड़ों की संख्या में महिलाएं खाली गैस सिलेंडर और हाथ में बेलन लेकर जिलाधिकारी के दफ़्तर पहुंच गई और दफ़्तर का घेराव कर दिया. महिलाओं ने गैस वितरण में धांधली और कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया. 

बस्ती के रुधौली क्षेत्र की सक्रिय सपा समाजसेविका चांदनी चौधरी के नेतृत्व में पहुंची इन महिलाओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. महिलाओं ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से जनपद के अलग-अलग इलाकों में गैस सिलेंडरों की भारी कमी देखी जा रही है. स्थानीय गैस एजेंसियों और वितरण केंद्रों पर उपभोक्ताओं के साथ पक्षपात किया जा रहा है. रसूखदारों को घर बैठे सिलेंडर मिल रहे हैं, जबकि आम जनता घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाली हाथ लौटने को मजबूर है.

गैस की कालाबाजारी के आरोप

प्रदर्शनकारी महिलाओं का सीधा आरोप है कि स्थानीय गैस वितरण केंद्रों पर 'अंधेर नगरी चौपट राजा' वाला हाल है. घंटों लाइन में लगने के बाद भी आम उपभोक्ताओं को बैरंग लौटा दिया जाता है, जबकि रसूखदारों और ऊंची पहुंच वालों को पिछले दरवाजे से सिलेंडर मुहैया कराए जा रहे हैं. लोगों को गैस न मिलने के कारण घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है. 

समाजसेविका चांदनी चौधरी ने कहा कि एक तरफ सरकार उज्ज्वला योजना की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि महिलाएं धुएं में खाना बनाने को मजबूर हो रही हैं क्योंकि उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा. महिलाओं ने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा जिसमें गैस सिलेंडर की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की सिफारिश की गई है.

महिलाओं ने दी प्रशासन को चेतावनी

ग्रामीण क्षेत्र से आई महिलाओं ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर गैस की उपलब्धता सामान्य नहीं हुई और मुनाफाखोरों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो महिलाएं सड़कों पर चक्का जाम करने और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को बाध्य होंगी. उन्होंने कहा कि हम सुबह 4 बजे से लाइन में लगते हैं, दोपहर तक कहते हैं स्टॉक खत्म हो गया. 

महिलाओं ने आरोप लगाया कि घर में चूल्हा नहीं जल रहा और कालाबाजारी करने वाले मालामाल हो रहे हैं और हम दाने-दाने को मोहताज हैं. सैकड़ों महिलाओं के इस अचानक प्रदर्शन से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और कालाबाजारी की शिकायतों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. 

UP Weather: यूपी में मौसम ने मारी पलटी, नोएडा-गाजियाबाद समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

Published at : 26 Mar 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
Basti News UP NEWS LPG Crises
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: बस्ती में LPG को लेकर संग्राम, खाली सिलेंडर और हाथ में बेलन लेकर डीएम दफ्तर पहुंची महिलाएं
बस्ती में LPG को लेकर संग्राम, खाली सिलेंडर और हाथ में बेलन लेकर डीएम दफ्तर पहुंची महिलाएं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मौसम ने मारी पलटी, नोएडा-गाजियाबाद समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
यूपी में मौसम ने मारी पलटी, नोएडा-गाजियाबाद समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगला चुनाव आएगा तो कोई महिला...', CM योगी ने रवि किशन को लेकर कही ऐसी बात, लगे ठहाके
'अगला चुनाव आएगा तो कोई महिला...', CM योगी ने रवि किशन को लेकर कही ऐसी बात, लगे ठहाके
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: परिवहन विभाग की लापरवाही पर CAG की चोट, मंत्री बत्रा ने दिया एक्शन का भरोसा
देहरादून: परिवहन विभाग की लापरवाही पर CAG की चोट, मंत्री बत्रा ने दिया एक्शन का भरोसा
Advertisement

वीडियोज

बुशहर में धमाका… हवा में जहर !|
War Update: युद्ध से कैसे होगी महंगाई स्ट्राइक? | ABP | Bharat ki Baat
Deal या जाल? Trump की रणनीति पर बड़ा सवाल
Petrol Pump पर लंबी कतार, मजबूरी में घोड़े से ऑफिस गया शख्स, Video Viral
Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
बंगाल चुनाव में क्या होने वाला है बड़ा उलटफेर, ममता बनर्जी की TMC और BJP में किसको कितनी सीटों का अनुमान, सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले
बंगाल चुनाव में क्या होने वाला है बड़ा उलटफेर, ममता बनर्जी की TMC और BJP में किसको कितनी सीटों का अनुमान, सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में फिर से मौसम में ट्विस्ट! तापमान में गिरावट, गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी की चेतावनी
दिल्ली में फिर से मौसम में ट्विस्ट! तापमान में गिरावट, गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी की चेतावनी
स्पोर्ट्स
जिन्हें कभी गेंदबाजी करते नहीं देखा, वो भी IPL में ले चुके हैं विकेट! हैरान कर देगी लिस्ट
जिन्हें कभी गेंदबाजी करते नहीं देखा, वो भी IPL में ले चुके हैं विकेट! हैरान कर देगी लिस्ट
साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 7: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी 'उस्ताद भगत सिंह', 7 दिनों में आध बजट भी नहीं कर पाई वसूल
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी 'उस्ताद भगत सिंह', 7 दिनों में आध बजट भी नहीं कर पाई वसूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मौसम ने मारी पलटी, नोएडा-गाजियाबाद समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
यूपी में मौसम ने मारी पलटी, नोएडा-गाजियाबाद समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
ट्रेंडिंग
Viral Video: मथुरा स्टेशन पर 'सांप' लेकर टहलने लगा लड़का, वीडियो देख आपके भी छूट जाएंगे पसीने
मथुरा स्टेशन पर 'सांप' लेकर टहलने लगा लड़का, वीडियो देख आपके भी छूट जाएंगे पसीने
हेल्थ
Dark Circles on Neck: गर्दन के पीछे बनने लगे हैं काले-काले घेरे, समझ लीजिए खराब होने लगा है शरीर का यह पार्ट
गर्दन के पीछे बनने लगे हैं काले-काले घेरे, समझ लीजिए खराब होने लगा है शरीर का यह पार्ट
जनरल नॉलेज
वीजा-पासपोर्ट के झंझट खत्म, भूटान जाने का नया रास्ता खुला, जानिए कौन-सा भारतीय शहर बना ‘गेटवे’?
वीजा-पासपोर्ट के झंझट खत्म, भूटान जाने का नया रास्ता खुला, जानिए कौन-सा भारतीय शहर बना ‘गेटवे’?
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget