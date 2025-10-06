हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती में फ्लिपकार्ट वेयरहाउस से हुई चोरी का खुलासा, पूर्व कर्मचारी ने ही उड़ाए थे लाखों रुपये

बस्ती में फ्लिपकार्ट वेयरहाउस से हुई चोरी का खुलासा, पूर्व कर्मचारी ने ही उड़ाए थे लाखों रुपये

Basti News: 29 सितंबर की रात लगभग 3 बजे का है, जब खतमसराय स्थित एनटेक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लिमिटेड फ्लिपकार्ट एजेंसी वेयरहाउस में नकदी चोरी की वारदात हुई थी. विपुल ने ही की थी चोरी.

By : सतीश श्रीवास्तव | Updated at : 06 Oct 2025 11:19 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में पुलिस ने बीती 29 सितम्बर को खातमसराय स्थिति फ्लिप्कार्ट वेयरहाउस में हुई चोरी का चौंकाने वाला खुलासा किया है. यहां के पूर्व कर्मचारी विपुल सिंह ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. उसे नगदी और लाकर की पूरी जानकारी थी और उसी का फायदा उठाते हुए उसने साजिश के तहत चार लाख से अधिक रुपए की नगदी साफ़ कर दी.

छावनी थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने विपुल को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से चोरकी की गयी नगदी बरामद कर ली है. एएसपी ने खुलासा करने वाले टीम को 25 हजार के इनाम की घोषणा की है.

क्या है पूरा मामला?

मामला 29 सितंबर की रात लगभग 3 बजे का है, जब खतमसराय स्थित एनटेक्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लिमिटेड (फ्लिपकार्ट एजेंसी वेयरहाउस) में नकदी चोरी की वारदात हुई थी. गिरफ्तार अभियुक्त विपुल सिंह जिसने पहले इसी फ्लिपकार्ट ऑफिस में काम किया था, ने चोरी की योजना को बेहद सटीक तरीके से बनाया. नौकरी छोड़ने के बाद भी उसके पास कंपनी की चाबी और लाकर की पूरी जानकारी थी. इसी का फायदा उठाते हुए उसने रात के अंधेरे में इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया. इस चोरी के पीछे एक गहरी और सुनियोजित साजिश थी, जिसका मास्टरमाइंड विपुल कंपनी की हर गतिविधि से भलीभांति परिचित था.

पुलिस टीम ने चलाया जॉइंट ऑपरेशन

घटना के बाद, छावनी पुलिस और सर्विलांस टीम ने तत्परता दिखाते हुए एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया. सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर, पुलिस ने रविवार सुबह संदलपुर चकमार्ग पर दबिश दी और आरोपी विपुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने चोरी की गई पूरी नकदी 4,29,850 बरामद कर लिया. चोर ने यह नकद राशि खेत की मेढ़ पर एक हरे प्लास्टिक पन्नी में छिपा रखी थी. नकदी के अलावा, पुलिस ने आरोपी के पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं, जिनकी जांच से योजना से जुड़ी और जानकारी मिलने की संभावना है.

पुलिस टीम को 25 हजार का इनाम

एएसपी श्यामकांत ने बताया कि विपुल सिंह चोरी करने से पहले फ्लिपकार्ट में ही नौकरी करता था, जिस वजह से उसने चोरी की घटना को आसानी से अंजाम दे दिया मगर सीसीटीवी से वह नहीं बच पाया और पुलिस के चंगुल में फंस गया,

आरोपी के खिलाफ थाना छावनी में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 305(A), 331(4)  और 317(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है. एएसपी बस्ती ने चोरी की घटना के अनावरण के उत्कृष्ट और त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस टीम की सराहना की और पूरी टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की है.

Published at : 06 Oct 2025 11:19 AM (IST)
Basti News UP NEWS Flipkart Warehouse
