सरकारी योजनाओं के बावजूद बस्ती में 11 हजार बच्चे कुपोषित, घर-घर पहुंच रही टीमें

नौनिहालों को कुपोषण के दंश से मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा पोषण अभियान समेत तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद बस्ती जिले में बड़ी संख्या में बच्चों का कुपोषित होना लगातार चिंता का विषय बना हुआ है. विभागीय आंकड़ों की मानें तो जिले में इस समय 11,065 बच्चे कुपोषण की श्रेणी में दर्ज किए गए हैं, जिसके चलते बस्ती को कुपोषण मुक्त बनाना बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के सामने एक बेहद गंभीर और बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है.

इसी स्थिति को देखते हुए हाल ही में एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत बाल विकास परियोजना की टीमों ने गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के घरों तक पहुंचकर उनके स्वास्थ्य, पोषण और व्यक्तिगत स्वच्छता की स्थिति का धरातलीय जायजा लिया. इस दौरान विभागीय कर्मियों ने बच्चों के अभिभावकों से सीधे संवाद कायम किया और उन्हें बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, उचित खान-पान तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ जरूरी देखभाल के प्रति विस्तार से जागरूक भी किया.

अति-गंभीर कुपोषित 10 बच्चों को एनआरसी में कराया भर्ती

दूसरी ओर, अति-गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को तत्काल और बेहतर चिकित्सीय इलाज उपलब्ध कराने के मकसद से जिला अस्पताल परिसर में संचालित पोषण पुनर्वास केंद्र यानी एनआरसी में फिलहाल 10 बच्चों को भर्ती कराया गया है. इस केंद्र में भर्ती कराए गए बच्चों को विशेषज्ञ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की निगरानी में रखा गया है, जहां उन्हें चिकित्सकीय देखरेख के साथ-साथ समय पर आवश्यक दवाएं, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और संतुलित आहार देने की मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है.

कुपोषण से जंग जीतने के लिए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुपोषित और गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए उम्र के हिसाब से विशेष पोषाहार देने का खाका तय किया गया है. निर्धारित व्यवस्था के तहत छह माह से एक वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रतिदिन 110 ग्राम ऊर्जायुक्त मीठा हलवा दिया जा रहा है, जबकि एक से तीन वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए लगातार 25 दिनों तक प्रतिदिन 185 ग्राम मीठा हलवा उपलब्ध कराया जा रहा है. इसी प्रकार तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को 25 दिनों तक 210 ग्राम मीठा हलवा और 12 दिनों तक 210 ग्राम नमकीन दलिया देने का नियम बनाया गया है.

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आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए पोषाहार वितरित करने का कार्य जारी

वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए कुपोषित बच्चों की पहचान करने, उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और विशेष पोषाहार वितरित करने का कार्य लगातार जारी है. अब प्रशासन और विभाग के सामने सबसे मुख्य चुनौती यही है कि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ बिना किसी ढिलाई के जिले के हर जरूरतमंद बच्चे तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे, ताकि बस्ती जिले को कुपोषण के इस कलंक से पूरी तरह आजाद कराया जा सके.

जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार ने इस प्रकरण को लेकर बताया कि बस्ती जिले को कुपोषण से मुक्त कराने के लिए शासन के निर्देशानुसार लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. जिले में चिन्हित 11,065 कुपोषित बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और देखभाल के लिए हमारी टीमें धरातल पर कार्य कर रही हैं. हाल ही में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान टीमों ने सीधे बच्चों के घर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति का जायजा लिया तथा परिजनों को आवश्यक देखभाल व योजनाओं के प्रति जागरूक किया. कहा ये संख्या और बढ़ सकती है, क्यों कि सर्वे अभियान अभी जारी है. ऐसे बच्चों को चिन्हित करने का क्रम चलाया जा रहा है, और उन्हें इस बीमारी से बाहर निकालने की भी पूरी कोशिश की जा रही है.

डॉक्टरों की निगरानी में बच्चों को दवाएं कराया जा रही उपलब्ध

पोषण पुनर्वास केंद्र की डॉक्टर ने बताया कि अति-गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की देखभाल हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. जिला अस्पताल स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) में फिलहाल 10 बच्चों को भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें दवाएं, नियमित जांच और संतुलित आहार उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए 6 माह से 1 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन 110 ग्राम मीठा हलवा, 1 से 3 वर्ष के बच्चों को 185 ग्राम मीठा हलवा (25 दिन) और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 210 ग्राम मीठा हलवा (25 दिन) व 210 ग्राम नमकीन दलिया (12 दिन) दिया जा रहा है. हमारा प्रयास है कि हर जरूरतमंद बच्चे तक इस योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचे. कहा कि ये संख्या अभी और बढ़ेगी, क्यों कि सर्वे अभियान अभी चलाया जा रहा है ताकि ऐसे कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उनको पर्यवेक्षण में रखा जा सके.

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