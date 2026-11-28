उत्तर प्रदेश स्थित फतेहपुर जिले के सदर तहसील गेट के सामने बेसकीमती जमीन विवाद को लेकर शिकायतकर्ता को असलहों से लैस होकर धमकाने और गाली गलौज करने के मामले में एक्शन हुआ है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद सदर कोतवाली पुलिस ने वाराणसी में तैनात सिपाही सहित पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए बड़ी कार्रवाई की. वहीं एसपी ने सिपाही सहित पांच लोगों के विरूद्ध 25-25 हजार का इनाम घोषित करते हुए टीमो का गठन किया है.

घटना के बाबद जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया है कि, जमीनी विवाद की शिकायत प्राप्त होने पर तहसील में दोनों पक्षो को बुलाया गया था लेकिन दूसरे पक्ष ने प्रथम पक्ष को गाली गलौज करते हुए लाइसेंसी असलहे निकालकर धमकाना शुरू कर दिया.

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असलहे का लाइसेंस होगा निरस्त

एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सभी असलहों की जांच के उपरान्त में पाया गया कि सिपाही सुल्तानपुर डिस्टिक में पोस्ट के दौरान असलहों का लाइसेंस ले लिया था. लाइसेंसी असलहों का गलत दुरुपयोग किये जाने पर वहां के डिस्टिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर लाइसेंस निरस्त्र की कार्रवाई भी की जाएगी.

आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित

उन्होंने बताया कि इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों में शामिल प्रमोद तिवारी जो वाराणसी में सिपाही है. सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है. उन्होंने दावा किया है कि शीघ्र ही सभी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, फतेहपुर सदर तहसील परिसर में 45 बीघा पैतृक जमीन के विवाद को लेकर एक दंपति और उनकी पांच साल की बेटी पर राइफल व रिवॉल्वर तानकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया था. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है. पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.

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