प्रतिभा किसी बड़े शहर या महंगे संसाधनों की मोहताज नहीं होती, जरूरत होती है तो सिर्फ सही मार्गदर्शन, अवसर और प्रोत्साहन की. इस बात को बस्ती के पांच होनहार विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत और वैज्ञानिक सोच के दम पर सच साबित कर दिखाया है. सावित्री विद्या विहार के कक्षा 10 वीं के पांच प्रतिभाशाली छात्रों ने अपनी अनूठी वैज्ञानिक परियोजना के जरिए दिल्ली के राष्ट्रीय मंच पर बस्ती का मान बढ़ाया. विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए ऋषि वशिष्ठ अस्त्र प्रोजेक्ट ने न सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि उनकी तकनीकी समझ, नवाचार और रचनात्मक क्षमता का भी परिचय दिया.

इस प्रोजेक्ट में वायरलेस कंट्रोल, लेजर बीम और कई महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधाओं को शामिल किया गया है. इसकी खासियत यह है कि मशीन को दूर बैठकर वायरलेस तरीके से संचालित किया जा सकता है, जिससे जोखिम भरे और दुर्गम स्थानों की निगरानी में मदद मिल सकती है. विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए इस मॉडल में लेजर बीम की व्यवस्था के साथ वायरलेस संचालन की सुविधा दी गई है.

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मशीन में शामिल की गईं ये सुविधाएं

इसके अलावा मशीन की सुरक्षा और बेहतर कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी स्टॉप, वोल्टेज व करंट मॉनिटरिंग, एलईडी लाइट और कूलिंग फैन जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं. इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य मशीन के संचालन को अधिक नियंत्रित और सुरक्षित बनाना है.

इस प्रोजेक्ट की उपयोगिता केवल सैन्य सुरक्षा तक सीमित नहीं है. इसके माध्यम से सेना को जोखिम भरे और दुर्गम क्षेत्रों की निगरानी में सहायता मिल सकती है. संवेदनशील स्थानों का दूर से निरीक्षण करने, आग और धुएं जैसी परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने और संभावित खतरों का पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है. इसके साथ ही आपदा प्रबंधन, राहत व बचाव कार्यों और औद्योगिक सुरक्षा निरीक्षण जैसे क्षेत्रों में भी यह तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है.

भविष्य में आधुनिक सुविधाएं जोड़ने की योजना

विद्यार्थियों ने अपने इस प्रोजेक्ट को और उन्नत बनाने की भी योजना तैयार की है. भविष्य में इसमें LiDAR आधारित मैपिंग, SLAM तकनीक, उन्नत AI मोशन डिटेक्शन, स्वचालित नेविगेशन और ऑटो रिटर्न-टू-होम जैसी आधुनिक सुविधाएं जोड़ने की योजना है. इन तकनीकों के जुड़ने से मशीन को आसपास के वातावरण का बेहतर नक्शा तैयार करने, गतिविधियों की पहचान करने और निर्धारित परिस्थितियों में स्वचालित रूप से काम करने में मदद मिल सकेगी.

दुश्मन देश के मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने का दावा

विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट के विवरण के अनुसार, इसमें लेजर किरणों पर आधारित एक विशेष मारक क्षमता की परिकल्पना की गई है. इसके साथ ही सामने से आने वाले दुश्मन देश के मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने के उद्देश्य से मिसाइल लॉन्चिंग क्षमता का भी दावा किया गया है. हालांकि इन क्षमताओं के वास्तविक परीक्षण और तकनीकी प्रमाणन की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

इस प्रोजेक्ट में एक छोटा मिनी रोवर भी शामिल किया गया है. विद्यार्थियों के मॉडल के विवरण में इसे बेहद संवेदनशील परिस्थितियों में उपयोग किए जाने वाले रिमोट नियंत्रित उपकरण के रूप में दर्शाया गया है. इसके माध्यम से बंकर जैसे दुर्गम और जोखिम भरे स्थानों की जानकारी प्राप्त करने और वहां मौजूद संभावित खतरों से निपटने की अवधारणा प्रस्तुत की गई है. मॉडल में रिमोट नियंत्रित विस्फोटक प्रणाली की परिकल्पना का भी उल्लेख है, हालांकि इसे वास्तविक उपयोग के लिए प्रमाणित उपकरण नहीं माना जा सकता.

प्रोजेक्ट के विवरण में एक अन्य विशेष सुरक्षा प्रणाली का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें जहरीली गैस से जुड़ी व्यवस्था का दावा किया गया है. इसे ऐसी आपातकालीन परिस्थिति से जोड़ा गया है, जब मशीन किसी स्थान पर घिर जाए. यह हिस्सा गंभीर सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी सवाल भी खड़े करता है और इसके किसी भी वास्तविक उपयोग के लिए व्यापक सुरक्षा और कानूनी परीक्षण आवश्यक होंगे.

दिल्ली के साइंस कन्वेंशन सेंटर में ऋषि वशिष्ठ अस्त्र मॉडल का प्रदर्शन

गौरतलब है कि सावित्री विद्या विहार के पांचों विद्यार्थियों ने दिल्ली के साइंस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय मंच पर अपने ऋषि वशिष्ठ अस्त्र मॉडल का प्रदर्शन किया था. विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच, तकनीकी रुचि और नवाचार की क्षमता ने बस्ती को गौरवान्वित किया है.

बीजेपी नेता की भूमिका रही महत्वपूर्ण

इस उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में पहल संस्था के संस्थापक भाजपा नेता मनीष मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही. उन्होंने बच्चों की प्रतिभा को पहचानकर उन्हें प्रोत्साहित किया और राष्ट्रीय मंच पर अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर दिलाने में सहयोग किया. ऋषि वशिष्ठ अस्त्र प्रोजेक्ट के जरिए विद्यार्थियों ने यह साबित किया है कि कम उम्र में भी नई तकनीक को समझने और उपयोगी मॉडल तैयार करने की क्षमता विकसित की जा सकती है.

बस्ती के इन पांच विद्यार्थियों की दिल्ली तक पहुंच केवल एक विद्यालय या कुछ बच्चों की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह पूरे जनपद के लिए गौरव का विषय है. राष्ट्रीय मंच पर अपने मॉडल का प्रदर्शन कर इन विद्यार्थियों ने यह संदेश दिया है कि छोटे शहरों में भी बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का जज्बा मौजूद है. उनकी यह सफलता आने वाली पीढ़ी के विद्यार्थियों को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगी.

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