हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: बरेली में ABVP और नगर निगम कर्मचारियों की भिड़ंत का मामला गर्माया, शहर में सफाई ठप

यूपी: बरेली में ABVP और नगर निगम कर्मचारियों की भिड़ंत का मामला गर्माया, शहर में सफाई ठप

UP News: बरेली में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और नगर निगम कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट का मामला बढ़ गया है. निगम कर्मचारी नगर आयुक्त के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 02:15 PM (IST)
बरेली में एबीवीपी (ABVP) कार्यकर्ताओं और नगर निगम कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस विवाद के बाद नगर निगम के कर्मचारी खुलकर नगर आयुक्त के समर्थन में उतर आए हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं.

कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक एबीवीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे. इसका असर अब पूरे शहर की सफाई व्यवस्था पर दिखने लगा है.

नगर आयुक्त के समर्थन में कर्मचारी

बीते दिन नगर आयुक्त कार्यालय में एवीबीपी कार्यकर्ताओं और निगम कर्मचारियों के बीच झड़प हो गई थी. बताया जा रहा है कि कुछ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त के साथ बदसलूकी की और कर्मचारियों से हाथापाई तक कर दी.

इस घटना के विरोध में आज सुबह से ही नगर निगम के सभी कर्मचारी कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए हैं. प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की मांग है कि एबीवीपी के उन कार्यकर्ताओं पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए जिन्होंने अधिकारी और कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किया.

धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक न तो सफाई का काम शुरू होगा और न ही कोई दफ्तर में काम करेगा. शहर में कूड़ा उठाने से लेकर नालों की सफाई तक सभी काम बंद हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने बताया कि कुछ दिन पहले एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट ऑडिटोरियम निगम से किराए पर लिया था. लेकिन बाद में वे शुल्क जमा करने से बचने लगे. जब उनसे नियमों के अनुसार शुल्क मांगा गया तो वे नाराज हो गए और कार्यालय में आकर हंगामा किया. उन्होंने कहा कि शुल्क लेना निगम की नियमावली का हिस्सा है और इसमें किसी तरह की मनमानी नहीं हो सकती.

शहर की सफाई व्यवस्था पर संकट

धरने की वजह से बरेली में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई है. कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां नहीं निकल रहीं और नालों की सफाई भी बंद है. शहर के कई इलाकों में गंदगी फैलने लगी है. लोग चिंता जता रहे हैं कि अगर विवाद जल्द नहीं सुलझा, तो हालात और बिगड़ सकते हैं.

Input By : भीम मनोहर
Published at : 08 Nov 2025 02:15 PM (IST)
UP NEWS Bareilly News
