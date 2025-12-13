बाराबंकी: बातचीत करते करते जमीन पर गिरा, युवक की हार्ट अटैक से मौत, दिल दहला देगा Video

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पीरबटावन पूर्वी स्थित इस्लामा मस्जिद के पास शुक्रवार की शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब 28 वर्षीय युवक की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई. युवक की मौत का पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें वह दो लोगों से बातचीत करते हुए अचानक गिरता दिखाई दे रहा है. युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है.

मृतक की पहचान जैनुलाब्दीन (28 वर्ष) पुत्र मोहम्मद सईद निवासी पीरबटावन पूर्वी के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार जैनुलाब्दीन किसी काम से आलापुर स्थित आरा मशीन पर लकड़ी लेने गए थे. वहां वह दो लोगों से आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द उठा और वे बात करते-करते जमीन पर गिर पड़े.

हार्ट अटैक से युवक की मौत का CCTV वीडियो आया सामने बाराबंकी में बात करते करते युवक की हो गई मौत | नगर कोतवाली के आलापुर आरा मशीन से लकड़ी लेने आया था 28 साल का युवक जैनुलाबदीन pic.twitter.com/COuJDwobM3 — Satish Kashyap (@SatishK05133657) December 13, 2025

घटना के बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर दौड़े और तत्काल उन्हें जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. चिकित्सकों के अनुसार अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो चुकी थी.

हार्ट अटैक मान रहे डॉक्टर

ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आनंद जायसवाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हार्ट अटैक का प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

परिवार में मचा कोहराम

युवक की असमय मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई है. स्थानीय लोगों ने इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक से हुई मौत पर चिंता जताते हुए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और समय पर चिकित्सा सहायता की जरूरत पर सवाल उठाए हैं. पारिवारिक सदस्यों के मुताबिक युवक की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, आज अचानक ही ऐसा हो गया. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है.