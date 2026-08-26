'दिनदहाड़े मारूंगा...', धमकीबाज सिपाही के वीडियो पर SP ने लिया एक्शन

बाराबंकी पुलिस के एक सिपाही की कार चालक से कथित तौर पर अभद्रता और धमकी देने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वायरल वीडियो में सिपाही युवक से धमकी भरे अंदाज में बात करता नजर आ रहा है. वीडियो में वह कथित तौर पर कहता सुनाई दे रहा है- “दिनदहाड़े मारूंगा, दौड़ा कर मारूंगा, कायदे से मारूंगा... इसके बाद चाहे श्रीमान कप्तान साहब के यहां चले जाना या श्रीमान जज साहब के यहां.”

जानकारी के मुताबिक, वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा सिपाही लखनऊ- अयोध्या हाईवे स्थित मेयो पुलिस चौकी में तैनात कपिल तिवारी बताया जा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा, जिसके बाद एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

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पुलिस ने बताई वायरल वीडियो की पूरी कहानी

पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में हुई जांच में सामने आया कि 21/22 अगस्त 2026 की रात आरक्षी कपिल तिवारी और रिक्रूट आरक्षी करनदीप क्षेत्र में गश्त कर रहे थे. रात करीब एक बजे ग्राम सरथरा स्थित हनुमान मंदिर के पास विशाल यादव पुत्र हरिनाम यादव, निवासी ग्राम सरथरा, थाना कोतवाली नगर, स्विफ्ट कार से पहुंचा.

धमकी या कानून का राज?



बाराबंकी में एक सिपाही द्वारा कार चालक को कथित तौर पर धमकाने का वीडियो सामने आया है—“दोबारा ऐसे बात की तो दिन-दहाड़े मारूंगा…”



सवाल सिर्फ एक सिपाही की भाषा का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जहां वर्दी के दम पर आम नागरिक को डराने की हिम्मत पैदा हो रही है।… pic.twitter.com/fTMxHe2kTH — UP Congress (@INCUttarPradesh) — UP Congress (@INCUttarPradesh) August 26, 2026 ">

पुलिस का कहना है कि विशाल यादव 20 अगस्त 2026 को कोतवाली नगर थाने में दर्ज मुकदमे से क्षुब्ध था और उसने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से कथित तौर पर अनपेक्षित एवं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया. इसी दौरान वार्तालाप का वीडियो विशाल यादव ने बनाया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

पुलिस ने यह भी बताया कि विशाल यादव के विरुद्ध लखनऊ और बाराबंकी के विभिन्न थानों में बलवा, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी समेत अन्य आरोपों से संबंधित कुल पांच अभियोग दर्ज हैं.

सीओ सिटी करेंगे पूरे मामले की जांच

एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे घटनाक्रम और पूरे विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए क्षेत्राधिकारी नगर को विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पूरे घटनाक्रम में पुलिसकर्मी और युवक की भूमिका क्या रही तथा वीडियो में कही गई बातों की वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं.

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