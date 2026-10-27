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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव: 'मैं चाहता हूं हिंदु- मुसलमानों में ध्रुवीकरण हो', DU प्रोफेसर संगीत रागी का बयान

UP चुनाव: 'मैं चाहता हूं हिंदु- मुसलमानों में ध्रुवीकरण हो', DU प्रोफेसर संगीत रागी का बयान

डीयू के प्रोफेसर और बीजेपी समर्थक संगीत रागी ने कहा कि यूपी चुनाव में हिंदू- मुस्लिम ध्रुवीकरण होना चाहिए. साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को परिवारवाद पर घेरा.

Written By : ज़हीन तकवी |  Updated at : 27 Oct 2026 06:28 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं. कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन कुछ सीटों पर अखिलेश यादव की सपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और बीजेपी समर्थक संगीत रागी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण हो.

दरअसल, एबीपी न्यूज के कार्यक्रम 'महादंगल' में एक डिबेट के दौरान संगीत रागी ने कहा, इस देश में इतना भद्दा नेरेटिव चलता है कि मुसलमानों का वोट नहीं कटना चाहिए. मुसलमानों का वोट सेक्यूलर होता है. और ये कह दिया जाए कि हिंदुओं का वोट नहीं कटना चाहिए. मैं तो उस खेमे का आदमी हूं जो चाहता हूं हिंदुओं का वोट नहीं कटना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का वोट कटेगा तो फिर वहां ममता बनर्जी जैसी सरकार बनेगी जो हिंदू विरोधी होगी.

 

'मैं तो चाहता हूं कि हिंदू-मुस्लिम ध्रुविकरण हो'

संगीत रागी ने आगे कहा, मैं तो चाहता हूं कि हिंदू-मुस्लिम ध्रुविकरण हो. ऐसा न हो कि सिर्फ मुस्लिम पॉलराइज करे और हिंदू पॉलराइज न करे. उन्होंने दावा किया कि देश में मुसलमान कभी भी विकास के नाम पर वोट नहीं करता है, विचारधारा के नाम पर वोट नहीं करता है, मुसलमान सिर्फ इस पर वोट करता है कि कौनसी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है.

उन्होंने दावा किया कि नीतियों के आधार पर बीजेपी ने मुसलमानों का भला किया है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम बस्तियों में आवास से लेकर नल से जल में कोई भेदभाव नहीं किया है. रागी ने कहा कि इसलिए असदुद्दीन ओवैसी का सवाल भी वाजिब है.

'हिंदुओं को हितों की बलि नहीं देनी चाहिए'

उन्होंने परिवारवाद पर अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव के परिवार को सियासत में खड़ा करने के लिए यादवों को कुर्बानी नहीं देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अपने हितों की बलि नहीं देनी चाहिए. रागी ने कहा कि मुसलमान तो मुसलमान के नाम पर वोट करेगा और तुम यादव के नाम पर वोट करोगे.

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News UP Election 2027
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