हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP: आजादी के 78 साल बाद बाराबंकी के इस गांव में जला पहला बल्ब! रोशनी देख झूम उठे लोग

UP: आजादी के 78 साल बाद बाराबंकी के इस गांव में जला पहला बल्ब! रोशनी देख झूम उठे लोग

Barabanki News: गांव में बिजली न होने की वजह से शादी-ब्याह तक में मुश्किलें आती थीं. लोग रिश्ते लेकर आते थे लेकिन गांव में अंधेरा देखकर लौट जाते थे. फिलहाल अब पूरे गांव में खुशी की लहर है.

By : सतीश कश्यप, बाराबंकी | Updated at : 21 Jan 2026 07:36 PM (IST)
Preferred Sources

देश को आज़ाद हुए करीब आठ दशक बीत गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के गढ़रियनपुरवा गांव में सोमवार को पहली बार अपने घरों में बिजली की रोशनी लोगो ने देखी. जिला मुख्यालय से महज आठ किलोमीटर दूर बसे इस गांव में जैसे ही विद्युत आपूर्ति शुरू हुई पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर चेहरे पर वर्षों के इंतज़ार के बाद राहत और खुशी साफ नजर आई.

गांव के लोगो ने कहा कि यह दिन उनके लिए किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं है. उन्होंने बताया कि गांव में बिजली न होने की वजह से शादी-ब्याह तक में मुश्किलें आती थीं. लोग रिश्ते लेकर आते थे लेकिन गांव में अंधेरा देखकर लौट जाते थे. उन्होंने जिलाधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारियों और ग्राम प्रधान का आभार जताते हुए कहा कि आज हम सच मायने में आज़ाद भारत में कदम रख पाए हैं.

बच्चे अब बेहतर रोशनी में पढ़ सकेंगे

गांव की महिलाओं ने भी खुशी जाहिर की. एक महिला ने कहा कि अब उनके बच्चे रात में ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे. पहले दीये और मोमबत्ती की कमजोर रोशनी में पढ़ना मजबूरी थी. उन्होंने बताया कि बिजली न होने के कारण गांव में लड़को की शादी तक मुश्किल हो जाती थी.

ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2017 में गांव में बिजली के खंभे तो लगा दिए गए थे, लेकिन तार खिंचने और कनेक्शन मिलने में करीब नौ साल लग गए. इस दौरान कई बुजुर्ग बिजली देखने की उम्मीद में दुनिया से चले गए.

वन विभाग का क्षेत्र होने से लटका मामला

DM बाराबंकी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि कुछ हिस्सा वन विभाग क्षेत्र में होने की वजह से वर्षों तक विद्युतीकरण अटका रहा. कई प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनें थीं. जिलाधिकारी ने डीएफओ और बिजली विभाग के अधिकारियों का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देते हुए कहा कि सबके सहयोग से आज यह संभव हो पाया.

और पढ़ें
Published at : 21 Jan 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UPPCL Barabanki News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, GRAP-III और IV में लगेगा चार्ज
दिल्ली में पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, GRAP-III और IV में लगेगा चार्ज
इंडिया
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
Advertisement

वीडियोज

Noida Engineer Death: चश्मदीद ने क्यों बदला बयान? पुलिस ने बनाया दबाव! | Yuvraj Mehta
Bahraich में फिर गरजा बुलडोजर! नेपाल बॉर्डर पर अवैध निर्माणों किया ध्वस्त | CM Yogi | UP | Breaking
Sambhal हिंसा के गुनहगारों की खैर नहीं! Shariq Satha के घर की कुर्की का LIVE वीडियो आया सामने
Chitra Tripathi: आर-पार की जंग, 'स्वामी- सिस्टम' में भिड़ंत | Shankaracharya Controversy
'Operation Sindoor' का बदला लेगा Masood Azhar, कब हो सकता है हमला? हाई अलर्ट भारत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली में पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, GRAP-III और IV में लगेगा चार्ज
दिल्ली में पार्किंग शुल्क होगा दोगुना, GRAP-III और IV में लगेगा चार्ज
इंडिया
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
मिशन बंगाल में जुटे नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार; वीडियो वायरल 
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
ट्रेंडिंग
ले बेटा आके दुनिया में भी अगर...वायरल बॉय धूम के गाने पर सेना के जवानों ने बनाई मजेदार रील- वीडियो वायरल
ले बेटा आके दुनिया में भी अगर...वायरल बॉय धूम के गाने पर सेना के जवानों ने बनाई मजेदार रील
शिक्षा
Zomato के नए CEO अलबिंदर ढींडसा ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई? जानिए
Zomato के नए CEO अलबिंदर ढींडसा ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई? जानिए
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Embed widget