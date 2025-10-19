हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBarabanki Fertilizer Shortage: बाराबंकी में खाद की किल्लत से बढ़ी किसानों की परेशानी, सपा ने सरकार पर बोला हमला

Barabanki Fertilizer Shortage: बाराबंकी में किसान खाद की समस्या को लेकर खासे परेशान हैं, किसानों ने कहा है कि उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब खाद नहीं मिल रही है. वहीं सपा ने सरकार पर हमला बोला है.

By : सतीश कश्यप | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Oct 2025 07:48 PM (IST)
यूपी के बाराबंकी जिंले में इस दिवाली, जब सारा गांव रोशनी और उल्लास से जगमगा रहा होगा तो वहीं, जिले के अधिकतर किसानों के घरों में अंधेरा छाया रहेगा. इसकी सबसे बड़ी वजह खाद की किल्लत है. किसानों का कहना है कि उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है. वहीं इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) ने सरकार पर हमला बोला है.

एबीपी न्यूज़ संवाददाता सतीश कश्यप ने इफको किसान सेवा केंद्र मंडी का रियलिटी किया तो हकीकत चौकाने वाली थी. खाद सेंटर में एक दो किसान सांठगांठ  करते भी नजर आए हैं. वहीं, गांव के खेतों में काम कर रहे किसानों ने बताया कि यह दिवाली उनके लिए काफी दिक्कत भरी है जो उन्हें खाद नही मिल पा रही हैं.

आलू, सरसों और गेहूं की बुआई के लिए डीएपी खाद जरूरी

दरअसल, किसानों का मन इस बार दीवाली त्योहार की तरफ नही खेतों में लगी फसल की तरफ है, किसानों के अनुसार आलू, सरसों और गेहूं की बुआई के लिए डीएपी खाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. खाद के लिए जिले के अधिकतर किसान परेशान हैं. इस साल बाराबंकी में खाद के चलते यहां के बहुत से किसान परेशान हैं. 

एबीपी न्यूज की टीम जब शनिवार (18 अक्टूबर) को जब जिले के नवीन मंडी स्थित इफको किसान सेवा केंद्र पहुंची तो वहां पर भी DAP नहीं उपलब्ध थी. साथ ही जो खाद उपलब्ध थी, उसमें भी कटौती की जा रही थी. एक किसान को सिर्फ एक ही बोरी खाद दी जा रही थी. हालांकि, जब किसान सेवा सेंटर के प्रभारी से भी बातचीत जब कि गई तो वो अपनी अलग ही दलील पेश करते नजर आए.

सपा नेता ने सरकार पर बोला हमला

सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने खाद की किल्लत और किसानों की समस्या को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों को राहत देने के बजाय उनकी समस्याओं को बढ़ाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, पूरे देश का किसान दिल्ली और लखनऊ की सरकार से परेशान है.

Published at : 19 Oct 2025 07:20 PM (IST)
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
