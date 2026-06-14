उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में विपक्षी दलों, खासतौर पर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस पर जोरदार राजनीतिक हमला बोला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बाराबंकी के हरख ब्लॉक में आयोजित भाजपा के शिविर का उद्घाटन करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती. सपा-कांग्रेस की काठ की हांडी अब पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है.

'सपा राज में फलते-फूलते थे गुंडे, आज छोड़ चुके हैं प्रदेश'

डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने वर्षों तक जनता को गुमराह कर उनका विश्वास हासिल किया, लेकिन अब जनता इनकी कार्यशैली और असलियत भली-भांति समझ चुकी है.

सपा पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जब-जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, प्रदेश में गुंडे, माफिया और बदमाश फलते-फूलते रहे और उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा. लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है और माफिया या तो समाप्त हो चुके हैं या प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं.

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यूपी जल्द बनेगा GST कलेक्शन में नंबर वन

ब्रजेश पाठक ने योगी सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश आज अमन-चैन और विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि जीएसटी (GST) कलेक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश आज देश में दूसरे स्थान पर है और जल्द ही पहला स्थान हासिल करेगा. प्रदेश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है ताकि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंच सके.

राम मंदिर गबन मामले पर SIT जांच

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित गबन के सवाल पर डिप्टी सीएम ने स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए SIT (विशेष जांच दल) का गठन कर दिया गया है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हें जनता के सामने रखा जाएगा और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी की कड़ी निंदा

सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में ब्रजेश पाठक ने सख्त ऐतराज जताया. उन्होंने कड़ा विरोध जताते हुए स्पष्ट कहा कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसी अभद्र टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं. इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

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