बलिया पुलिस ने आयुष यादव मर्डर केस के 5 आरोपियों को पकड़ा, मुठभेड़ में 4 बदमाशों को लगी गोली

बलिया की उभांव पुलिस ने आयुष यादव हत्या कांड के वांछित 5 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ में चार आरोपियों के पैर में गोली लगी है, घायलों में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बदमाशों के पास से 02 चार पहिया वाहन और हत्या में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई. पुलिस को आरोपियो के पास से तलाशी में भारी मात्रा में अवैध हथियार मिले हैं, पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि घटना में प्रयुक्त असलहे किस स्तर पर और कहां से लाये गए है.

घटना के बाबत अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि दिनांक 21दिसंबर को थाना उभांव पुलिस को जानकारी मिली की चैनपुर के पास जो मधुबन रोड को जाती है, कुछ बदमाश कोई घटना कारित करने के लिए इकट्ठा हुए है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि दो चार पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल खड़ी है. उसमें एक व्यक्ति भगता हुआ अंदर जाता है.

बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग

एएसपी ने कहा कि, पुलिस ने तत्काल उन बदमाशों को चेतावनी दी कि तुम लोग घिर चुके हो और अपने आप को सरेंडर कर दो. इसी क्रम में बदमाशों ने सरेंडर न करके पुलिस पर फायर कर दिया. इसके बाद पुलिस ने नियंत्रित ढंग से फायर किया जिसमे बाद में मौके पर पहुंचा तो कि चार ( 4) अभियुक्त घायल हुए है और एक बदमाश मौके से फरार हो गया.

उन्होंने बताया कि घायल बदमाशों से पूछताछ की गई तो अपना नाम नीतीश यादव, दिलीप यादव और सतीश यादव, बताया साथ ही साथ एक बदमाश ने अपना नाम राहुल वर्मा बताया. तीन बदमाश ये थाना भीमपुरा के रहने वाले थे और चौथा राहुल ये थाना उभांव का रहने वाला था.

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया अपराध

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने दिनांक 13 दिसंबर थाना उभांव के अंतर्गत आयुष उर्फ राहुल यादव की बात स्वीकार की है. पुलिस पूछताछ में अपराधियों ने बताया कि राहुल वर्मा, पवन और राज वर्मा, रोहित वर्मा ने आयुष यादव की हत्या का षड्यंत्र किया था. इसी साजिश के तहत शूटर दिलीप यादव, नीतीश यादव और सतीश जो थाना भीमपुरा के रहने वाले है, इन्होंने आयुष यादव की हत्या की.

पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया भर्ती

पुलिस ने मुठभेड़ में घायल अपराधियों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है, पुलिस ने बताया कि जो पांचवा बदमाश भाग रहा था. पुलिस टीम ने घेरकर उसे पकड़ लिया है. पकड़े गए अपराधी ने अपना नाम आनंद वर्मा ग्राम डुमरी थाना रामपुर, मऊ का रहने वाला बताया है.

पुलिस मामले में कर रही आगे की कार्रवाई

पुलिस ने कहा कि सभी के विरुद्ध नियमानुसार गहराई से विवेचना की जा रही है और इस घटना में जो भी होंगे, सभी के खिलाफ नियमनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही साथ विवेचना के क्रम में ये भी प्रकाश में देखा जाएगा कि बदमाशों के द्वारा प्रयुक्त असलहे कहाँ से किस स्तर पर लाये गए है.. कहां से लाये गए है. आगे की कार्रवाई विवेचना में की जाएगी.

