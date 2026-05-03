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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबलिया: मुंडन संस्कार के दौरान गंगा नदी में नहाते समय ले रहे थे सेल्फी, डूबने से 4 की मौत

बलिया: मुंडन संस्कार के दौरान गंगा नदी में नहाते समय ले रहे थे सेल्फी, डूबने से 4 की मौत

Ballia Ganga Accident: मुंडन संस्कार के लिए लोग पहुंचे हुए थे. गंगा नदी के नहाते समय 6 युवक और युवती अचानक पानी में डूब गए. इससे घाट पर अफरातफरी मच गई.सीएम योगी ने कार्रवाई के निर्देश दिए.

By : अजय भारती | Updated at : 03 May 2026 05:25 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी में नहाते समय 4 लोग डूब गए, जबकि दो लोगों को नाविकों ने बचा लिया है. पुलिस चारों लापता लोगों को मछुवारों की मदद से खोजने का प्रयास कर रही है. इस घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और अधिकारियों को जल्द से जल्द लापता लोगों को ढूंढने के निर्देश दिए हैं.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, बलिया जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के श्रीरामपुर घाट पर हादसा हुआ है. रविवार को मुंडन संस्कार के लिए लोग पहुंचे हुए थे. गंगा नदी के नहाते समय 6 युवक और युवती अचानक पानी में डूब गए. इससे घाट पर अफरातफरी मच गई.

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आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और गोताखोरों की टीम को भी बुलाया गया. हालांकि, तब तक कुछ नाविकों ने नदी में डूबे एक युवक और एक युवती को बचा लिया. हालांकि, 4 लोगों को कोई पता नहीं चल पाया.

नहाते समय हुआ हादसा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ युवक और युवतियां गंगा नदी में नहा रहे थे।. इसी दौरान एक का पैर फिसल गया और वो डूबने लगे. उसी को बचाने में तीन और भी डूब गए. मछुवारों और गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश की जा रही है.

सीएम योगी ने लिया संज्ञान

वहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि बलिया के श्रीरामपुर घाट में 6 लोगों के डूबने की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है. सीएम कार्यालय के अनुसार, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को लापता लोगों को जल्द से जल्द ढूंढने के निर्देश दिए.

एमपी की घटना याद की गयी

बलिया की यह घटना ऐसे समय हुई है, जब हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध जलाशय में डूबने से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई. बरगी डैम में 30 अप्रैल को हादसा हुआ. यहां तेज हवाओं के चलते एक क्रूज जलाशय में डूब गया. साथ ही, उसमें सवार लोग भी पानी में डूब गए थे.

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Published at : 03 May 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
Ganga River UP NEWS Ballia News
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