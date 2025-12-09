बहराइच: रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में 10 आरोपी दोषी करार, सजा पर फैसला रिजर्व

उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा विसर्ज के दौरान राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, जिसके बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गयी थी. इस मामले में आज एडीजे फर्स्ट पवन कुमार ने सुनवाई करते हुए 10 मुख्य आरोपियों को दोषी माना और फैसला सुरक्षित रख लिया. सज़ा का ऐलान 11 दिसम्बर को होगा. पीड़ित पक्ष ने मृत्युदंड की मांग की है.

घटना के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिजनों से मुलाक़ात की थी और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की मांग की थी. जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए न सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार किया, बल्कि कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की.

क्या था पूरा मामला ?

13 अक्टूबर 2024 को बहराइच के महाराजगंज बाजार में दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था. इस दौरान रामगोपाल मिश्रा ने एक इमारत पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की थी. इस विवाद में उसकी गोली मारकर हत्या आकर दी गयी थी. इसके बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गयी. जिसमे कई जगह आगजनी और पथराव की घटनाएँ हुईं.

मामला इतना बढ़ा कि एसटीएफ को मोर्चा संभालना पड़ा था. इस हिंसा में निजी सम्पत्ति के साथ सार्वजनिक सम्पत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया था. हिन्दू संगठनों का आक्रोश चरम पर था.

परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था. और मुआबजे की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की थी.

कोर्ट की तेज प्रक्रिया

खुद सीएम योगी ने परिजनों से मिलकर ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया था. जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने नामजद के साथ बड़ी संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिस पर कई लोगों के खिलाफ NSA की भी कार्रवाई हुई थी. अब कोर्ट ने 10 आरोपियों के खिलाफ सुबूतों के आधार पर दोषी माना है.

11 दिसंबर को होगा सजा का ऐलान

मामले की सुनवाई एडीजे फर्स्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत में हुईं, जिन्होंने आरोपियों को दोषी मानते हुए आज (9 दिसंबर) को फैसला सुरक्षित रख लिया. अब सज़ा 11 दिसंबर को सुनाई जाएगी. पीड़ित पक्ष ने मृत्युदंड की अधिकतम सज़ा की मांग की है. इस मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुईं हैं.