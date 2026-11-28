समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार परिसीमन बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलवार बने हुए हैं. सपा अध्यक्ष ने एक बार फिर से इसका विरोध करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए सिर्फ चुनाव ही सबकुछ हैं. उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है. इसलिए तो वो देश की सीमाओं की चिंता करने की जगह लोकसभा की सीमाओं की चिंता कर रहे हैं.

अखिलेश यादव ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर परिसीमन को लेकर सवाल उठाए और परिसीमन को सीधा देश की सीमाओं के साथ कनेक्शन जोड़ा दिया. उन्होंने पोस्ट में लिखा- 'भाजपा के लिए चुनाव ही सब कुछ है देश नहीं, इसीलिए उसे लोकसभा क्षेत्र की सीमाओं की चिंता है देश की सीमाओं की नहीं.'

परिसीमन बिल पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल

इससे पहले शुक्रवार को भी अखिलेश यादव ने परिसीमन बिल को भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल बताया था और इस फैसले की कड़े शब्दों में आलोचना की थी. उन्होंने चेतावनी देते पोस्ट कर कहा कि 'परिसीमन भाजपा की राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा.'

केंद्र सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र

दरअसल केंद्र सरकार ने परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को दोबारा लाने के लिए 30 नवंबर से तीन दिन का संसद विशेष सत्र बुलाया है. विपक्ष दल इस कदम को लेकर सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. माना जा रही है कि बीजेपी इस बार पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और बिल का पास कराने के लिए जरुरी सांसदों की संख्या बल को भी जुटा लिया गया है.

इस मुद्दे को लेकर काँग्रेस पार्टी भी मोदी सरकार पर हमलावर हैं. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा परिसीमन के बहाने सरकार प्रतिनिधित्व के साथ खेल करने की कोशिश करेगी. पिछले 12 साल से ये लगातार संविधान को रौंदने का काम कर रहे हैं. संविधान देश की आत्म हैं, जिसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है. इसका बुरा असर पड़ेगा.