उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर जारी जद्दोजहद के बीच शुक्रावर को दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. जिसमें यूपी चुनाव में 125 सीटों से कम पर न लड़ने की बात कही गई है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक गठबंधन से इतर पार्टी के अकेले लड़ने के विचार पर भी मंथन हुआ.

कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, जल्द ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात हो सकती है. जिसके बाद सीट बंटवारे पर कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है. उधर यह भी कहा जा रहा है कि सीटों से ज्यादा जोर जीत पर है.

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सपा ने दिया था 26 सीट का ऑफर

पिछले सप्ताह कांग्रेस और सपा नेताओं के बीच हुई बैठक में सपा की ओर से कांग्रेस को 26 सीटों का ऑफर दिया गया था.बैठक में इस पर चर्चा के साथ ही सीटों का फार्मूला जल्द सुलझाने और चुनाव अभियान शुरू करने पर भी जोर दिया गया. कांग्रेस दिसंबर के पहले हफ्ते की शुरुआत में प्रदेश में चुनावी अभियान शुरू कर सकती है. पहले कांग्रेस ने 181 सीटों की मांड की थी, उसके बाद अब यह 130 तक आ पहुंची है.

ये नेता रहे मौजूद

दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग पर हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और इमरान मसूद मौजूद रहे. इसके अलावा राजेन्द्र पाल गौतम और आराधना मिश्रा ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हुए.

दो दौर के बाद अभी सपा और कांग्रेस नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है. लेकिन जिस तरह कांग्रेस की ओर खासकर इमरान मसूद द्वारा टिप्पणी की जा रही है, उसको लेकर सपा नेताओं में नाराजगी है. जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद गठबंधन की बात कर चुके हैं. उनके मुताबिक यह पहले चरण की सीटें हैं अभी और सीटों पर चर्चा होगी, उसके बाद आगे फैसला होगा.

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