Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबागपत टोल प्लाजा पर बवाल, प्रभारी मंत्री के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़

बागपत टोल प्लाजा पर बवाल, प्रभारी मंत्री के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़

प्रभारी मंत्री जसवंत सैनी का काफिला काठा टोल प्लाजा से गुजर रहा था. टोल जमा करने को लेकर काफिले में शामिल लोगों और टोल स्टाफ के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया.

Written By : राजीव पंडित |  Updated at : 25 Aug 2026 07:38 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कारिडोर के काठा टोल प्लाजा पर टोल को लेकर जमकर बवाल हुआ. बागपत के प्रभारी राज्य मंत्री जसवंत सैनी के काफिले में शामिल गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई. इस दौरान दोनों पक्षों में लाठी-डंडे और सरिया चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए. घायलों में भाजपाइयों के साथ टोल प्लाजा के आपरेशन मैनेजर और शिफ्ट इंचार्ज भी शामिल हैं.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी. इस दौरान टोल कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जबकि टोल कर्मी भी अपने ऊपर हमले का आरोप लगा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन महिलाओं का बस में नहीं लगेगा किराया

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, मंगलवार सुबह करीब 11 बजकर 40 मिनट पर प्रभारी मंत्री जसवंत सैनी का काफिला काठा टोल प्लाजा से गुजर रहा था. टोल जमा करने को लेकर काफिले में शामिल लोगों और टोल स्टाफ के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया. आरोप है कि दोनों पक्षों की ओर से लाठी-डंडे और सरिया से हमला किया गया. कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई.

काफिले में शामिल मोहम्मद कैप उर्फ भोला घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया. भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सहारनपुर जिलाध्यक्ष चौधरी हैदर अली समेत अन्य लोगों ने भी टोल स्टाफ पर हमला करने और वाहनों में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है.

टोल कर्मियों ने बैरियर तोड़ने का आरोप लगाया 

वहीं टोल प्लाजा मैनेजर अंकित धामा का आरोप है कि टोल नहीं देने और बूम बैरियर तोड़ने का विरोध करने पर 20 से 25 लोगों ने स्टाफ पर हमला कर दिया.आपरेशन मैनेजर डा. बुद्धि प्रकाश पारीक और शिफ्ट इंचार्ज हरीश चंद सिंह घायल हुए.  डा. पारीक की नाक की हड्डी में फ्रैक्चर होने पर उन्हें मेरठ मेडिकल कालेज रेफर किया गया.

दोनों पक्षों ने पुलिस से शिकायत की है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाली है. कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल के मुताबिक टोल प्लाजा स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर नहीं कर्मचारियों के लिए 4 करोड़ का दान, अब हो रही चर्चा

Published at : 25 Aug 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
Baghpat News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत टोल प्लाजा पर बवाल, प्रभारी मंत्री के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़
बागपत टोल प्लाजा पर बवाल, प्रभारी मंत्री के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, एक परिवार के 4 लोगों की मौत
बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, एक परिवार के 4 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन महिलाओं का बस में नहीं लगेगा किराया
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन महिलाओं का बस में नहीं लगेगा किराया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इथेनॉल के लिए चीनी इस्तेमाल पर उठे सवाल, मिलों ने दिया बड़ा जवाब
इथेनॉल के लिए चीनी इस्तेमाल पर उठे सवाल, मिलों ने दिया बड़ा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'हैवान' का रोंगटे खड़े करने वाला ट्रेलर आउट! 18 साल बाद पर्दे पर आमने-सामने भिड़े अक्षय और सैफ (25.08.26)
CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
OBC क्रीमी लेयर विवाद: केंद्र ने SC से मांगी राहत, कहा- 'ज्यादा आमदनी वालों...'
OBC क्रीमी लेयर विवाद: केंद्र ने SC से कहा- फैसले को लागू करने में छूट दें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन महिलाओं का बस में नहीं लगेगा किराया
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन महिलाओं का बस में नहीं लगेगा किराया
इंडिया
‘...पति नहीं कर सकता नियंत्रण’, कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
‘...पति नहीं कर सकता नियंत्रण’, कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
क्रिकेट
अब साई सुदर्शन को टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह, दिग्गज के बयान से मचा हड़कंप
अब साई सुदर्शन को टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह, दिग्गज के बयान से मचा हड़कंप
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
'CM हिमंत से कहूंगा...', रिजिजू ने स्विमिंग वाले Video पर खेड़ा को घेरा
'CM हिमंत से कहूंगा...', रिजिजू ने स्विमिंग वाले Video पर खेड़ा को घेरा
इंडिया
'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज
'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज
टेक्नोलॉजी
सफर में फोन चलाने पर आते हैं चक्कर? इस OS का फीचर दूर करेगा दिक्कत
सफर में फोन चलाने पर आते हैं चक्कर? इस OS का फीचर दूर करेगा दिक्कत
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget