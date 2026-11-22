न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक लगाकर ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया है. वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व पर खेले जा रहे भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टेस्ट में टीम इंडिया अच्छी स्थिति में आ गई है. आज मैच के चौथे दिन विकेटकीपर बल्लेबाज पंत ने अपना 9वां टेस्ट शतक जड़ा. इससे पहले इस पारी में केएल राहुल ने शतक (136) लगाया था. यशस्वी जायसवाल (85), देवदत्त पडिक्कल (80) और शुभमन गिल (98) अपने-अपने शतक से चूक गए.

ऋषभ पंत ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले अपना अर्धशतक पूरा किया था. आज चौथे दिन पंत ने शतक पूरा किया. उनकी इस ऐतिहासिक पारी का अंत रचिन रविंद्र ने किया. भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने 153 गेंदों में 128 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 6 छक्के और 10 चौके लगाए.

ऐसा करने वाले छठे भारतीय बने पंत

ऋषभ पंत का नाम उन बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिन्होंने SENA देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में हर जगह शतक लगाया है. वह ऐसा करने वाले छठे भारतीय हैं. उनसे पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली और केएल राहुल ही ऐसा कर पाए हैं.

भारत ने 720 पर की पारी घोषित

ध्रुव जुरेल भी अर्धशतक लगा चुके थे, टीम उनके शतक के लिए रुकी थी लेकिन वह भी इसे पूरा नहीं कर पाए. जुरेल 79 गेंदों में 78 रन बनाकर आउट हुए, इस पारी में उन्होंने 1 छक्का और 7 चौके लगाए. उनके विकेट के साथ ही शुभमन गिल ने पारी घोषणा का इशारा कर दिया. भारत ने अपनी पहली पारी 720/9 पर घोषित की. पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया के पास 352 रन की बढ़त है.

दूसरी पारी में भी टॉम लैथम अपना खाता नहीं खोल पाए, उन्हें जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया. बता दें कि पहली पारी में भी बुमराह ने लैथम को पहले ओवर में आउट किया था.

यह भी पढ़ें- भारत या पाकिस्तान, एशिया कप राइजिंग स्टार्स में किस टीम का पलड़ा भारी? जानिए