बागपत: 10 रुपये में नहीं दिया फ्राई पेन तो कर दी बर्तन विक्रेता की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

बागपत में बर्तन विक्रेता की लाश में मिलने के मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस बताया कि बर्तन विक्रेता ने 75 रुपये का फ्राई पेन 10 रुपये में नहीं दिया तो तीन युवकों ने उसी फ्राई पेन से हमला उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बुलेट, फ्राई पेन और ईंट भी बरामद कर ली है. पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.



जानकारी के मुताबिक, संभल जनपद का रहने वाला शमशाद अपने परिवार के साथ बागपत कोतवाली क्षेत्र के गौरीपुर में रहकर बाइक पर बर्तन बेचने का कार्य करता था. 16 फरवरी को भी वह बर्तन बेचने के लिए सुबह घर से निकला था, लेकिन शाम पांच बजे तक घर पर वापस नहीं लौटा. इसी बीच सुल्तानपुर हटाना गांव के पास एक नलकूप पर शमशाद का लहूलुहान शव पड़ा मिला. शव की शिनाख्त शमशाद के रूप में हुई.

हत्याकांड में शामिल दो आरोपी गिरफ्तार

नलकूप मालिक जसवीर ने बड़ौत कोतवाली में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो एक बुलेट पर सवार तीन संदिग्ध युवक इसी क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई दिए. पुलिस ने तीनों के बारे में पता कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूला जुर्म

पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहित राठी पुत्र स्व. जयपाल और चमन पुत्र सुरेश पाल निवासी गांगनौली के रूप में हुई. पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने हत्या की वारदात स्वीकार की है. इसके साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से फ्राई पेन और ईंट बरामद कर ली है.

फ्राई पेन की कीमत को लेकर था विवाद

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 16 फरवरी को उन्होंने अपने ही गांव के साथी भूपेंद्र उर्फ भूरा के साथ शराब पी थी. नशा होने पर वह बुलेट पर घूम रहे थे. सुल्तानपुर हटाना गांव के पास बाइक पर सवार बर्तन विक्रेता मिला. भूपेंद्र उससे फ्राई पेन खरीदने की बात करने लगा तो बर्तन विक्रेता ने फ्राई पेन की कीमत 75 रुपये कीमत बताई. जबकि भूपेंद्र 10 रुपये में फ्राई पेन लेना चाहता था.

फ्राई पेन से बर्तन विक्रेता पर किया हमला

पुलिस पूछताछ में यह भी पता चला कि इसी को लेकर आरोपियों ने उसी फ्राइपेन से बर्तन विक्रेता के सिर में कई प्रहार कर दिए, जिससे वह जमीन पर गिर गया. तीनों आरोपी उसे घसीटकर नलकूप के पीछे खींचकर ले गए और ईंट से उसके सिर पर कई वार किए, जिसके बाद उसकी मौत हो गई.