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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबागपत में मस्जिद को लेकर विवाद गर्माया, हिन्दू पक्ष ने किया प्रदर्शन

बागपत में मस्जिद को लेकर विवाद गर्माया, हिन्दू पक्ष ने किया प्रदर्शन

बागपत में एक मस्जिद को लेकर फिर से विवाद गहराता जा रहा है. हिन्दू पक्ष के लोगों ने इस मस्जिद को बिना नियमों के बनाए जाने का आरोप लगाया और नियमानुसार कार्रवाई की माँग की है.

Written By : राजीव पंडित |  Updated at : 27 Aug 2026 01:35 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बागपत में एक मस्जिद को लेकर विवाद फिर से गरमा गया है. हिन्दू पक्ष को लोगों ने मस्जिद का अवैध तरीके निर्माण कराए जाने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय में ज़ोरदार प्रदर्शन किया. उन्होंने इस मस्जिद निर्माण को ध्वस्त कराने की माँग की. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो पहले भी इसे लेकर आपत्ति दर्ज करा चुके हैं लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं हुई. 

ये मामला बड़ौत शहर के कमलानगर मोहल्ले में बनी मस्जिद का है. ख़बर के मुताबिक विकास प्राधिकरण की ओर से इस मस्जिद पर नोटिस चस्पा कर संचालकों से भवन का स्वीकृत नक्शा और संबंधित कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया था. लेकिन, मस्जिद संचालकों की ओर से निर्धारित समय में कागजात प्रस्तुत न किए गए हैं. जिसके बाद हिंदू पक्ष के लोगों ने गुरुवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया. 

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बिना स्वीकृति के मस्जिद बनाने का आरोप

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कमलानगर में मस्जिद का भवन नियमों के विपरीत और बिना स्वीकृति के बनाया गया है. उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कराकर भवन को ध्वस्त कराने की मांग की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मस्जिद निर्माण को लेकर वे पहले भी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं. जून माह में भी हिंदू पक्ष के लोगों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर कार्रवाई की मांग की थी.

विकास प्राधिकरण की ओर से मस्जिद संचालकों को भवन से संबंधित अभिलेख और स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत करने का नोटिस दिया गया था. हिंदू पक्ष का दावा है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की.  इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की और मस्जिद निर्माण को ध्वस्त कराने की मांग की. प्रशानिक अधिकारियों ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि मामले में जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. 

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Published at : 27 Aug 2026 01:35 PM (IST)
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