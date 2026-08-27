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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जो पत्नी के अपमान का बदला नहीं ले पाए', पूजा पाल ने अखिलेश पर साधा निशाना

'जो पत्नी के अपमान का बदला नहीं ले पाए', पूजा पाल ने अखिलेश पर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि यूपी की महिलाएं जानती है कि सपा सरकार में उन पर कितना अत्याचार हुआ.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 27 Aug 2026 09:18 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर बड़ा दाँव चलते हुए 'स्त्री सम्मान समृद्धि योजना' का ऐलान किया है जिस पर सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि सपा चाहे कितना भी महिलाओं को बरगलाने की कोशिश कर ले लेकिन, महिलाएं उनके झांसे में आने वाली नहीं है. 

पूजा पाल ने अखिलेश यादव की स्त्री सम्मान योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और समानता को लेकर अखिलेश यादव ने प्रेसवार्ता की. ये अपने आप में काफी हास्यास्पद है. वो किसी मुंह से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात कर रहे हैं. उन्हें याद होना चाहिए कि उनकी ही सरकार में किस तरह सपा के गुंडे स्कूल जाती बच्चियों और युवतियों को परेशान किया जाता था. 

उन्होंने कहा कि आज भी महिलाएं उस दौर को अच्छे से जानती हैं, जो सपा की सरकार में होता था. सपा आज चुनाव के लिए महिला कार्ड खेल रही है. सपा सरकार में महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ उसे यूपी की महिलाएं भूल नहीं पाई हैं. 

गेस्ट हाउस कांड का किया जिक्र

पूजा पाल ने बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ हुए गेस्ट कांड से लेकर तमाम घटनाओं को जिक्र किया और कहा कि प्रदेश की दलित सीएम के साथ जिस तरह सपा के गुंडों ने गेस्ट हाउस कांड में बर्ताव किया उसके बारे में सब जानते हैं. उन्होंने कहा कि इसी सपा की प्रवक्ता रोली मिश्रा पर सपा के कार्यकर्ताओं ने ही गाली गलौज और अभद्र बातें कीं. 

जिस रोली मिश्रा ने अखिलेश यादव को अपना नेता माना, उन्हें अपना दर्द बताया तो उन्होंने क्या न्याय किया? जो अखिलेश यादव अपनी प्रवक्ता का रक्षा अपने कार्यकर्ताओं से नहीं कर सकते तो वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं की क्या ही कर पाएंगे? 

अखिलेश यादव पर साधा निशाना

जब एक मौलाना ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर भद्दे तरीके से कमेंट किया, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया? जो अखिलेश अपनी पत्नी के अपमान का बदला नहीं ले सकते वो यूपी की महिलाओं के लिए क्या करेंगे? 

पूजा पाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की महिला जानती है कि जब समाजवादी की सरकार आती है तो इनके गुंडे क्या करते हैं? ये 2027 के चुनाव के लिए हमारी महिलाओं, माताओं और युवाओं को जो भी बरगलाना चाहें कर लें, लेकिन वो इनके झांसे में नहीं आने वाली हैं. इनको आज महिला सुरक्षा और समानता की बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने दिखा दिया है कि कितना सम्मान देते हैं इसलिए महिलाएं इनके जाल में नहीं फंसने वाली.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 27 Aug 2026 09:18 AM (IST)
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