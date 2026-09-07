बागपत में दर्दनाक हादसा, कैंटर की टक्कर से 5 श्रद्धालुओं की मौत

उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात करीब एक बजे बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बड़ा गांव टोल के पास तेज रफ्तार कैंटर ने श्रद्धालुओं से भरी पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई. हादसे में पांच श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए.

पिकअप में लगभग 28 से 30 लोगों के बीच सवार थे. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया. पुलिस ने राहगीरों की मदद से पिकअप में फंसे घायलों को बाहर निकलवाया. सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेकड़ा और जिला अस्पताल बागपत पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने घायलों का उपचार शुरू किया, गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद आवश्यक उपचार दिया गया.

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डीएम-एसपी मौके पर पहुंचे

हादसे की सूचना मिलते ही डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय भी देर रात जिला अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने चिकित्सकों से घायलों की स्थिति की जानकारी ली और अस्पताल में भर्ती श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनका हाल जाना. अधिकारियों ने घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और कैंटर चालक की तलाश की जा रही है. साथ ही सुरक्षित श्रद्धालुओं को भेजने की व्यवस्था भी की जा रही है.

राजस्थान से लौट रहे थे श्रद्धालु

श्रद्धालु विपिन कुमार ने बताया कि सभी लोग राजस्थान के बागड़ से दर्शन कर वापस चेतू नंगला, जिला बदायूं लौट रहे थे. इसी दौरान बड़ा गांव टोल के पास हादसा हो गया. अचानक हुई टक्कर से पिकअप पलट गई और कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए.

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