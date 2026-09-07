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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड2047 तक नहीं बनेगी सरकार, राहुल-अखिलेश पर केशव मौर्य ने साधा निशाना

2047 तक नहीं बनेगी सरकार, राहुल-अखिलेश पर केशव मौर्य ने साधा निशाना

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और काँग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष 2027 में सरकार बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन ये पूरा नहीं होगा.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 07 Sep 2026 10:40 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सपा मुखिया सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं. लेकिन, उनका ये सपना पूरा होने वाला नहीं है. 2047 यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली नहीं है. वो ख़ुद जनता की नजर में एक सवाल बन गए हैं, और जितने सपने देखना चाहें, देख सकते हैं उनकी सत्ता में वापसी संभव नहीं है.

राहुल-अखिलेश यादव पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. चुनाव से पहले भाजपा और विपक्षी दलों की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. अमेठी पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बनने का दावा करते हुए सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है और सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है. 

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मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव 2027 में प्रदेश में सपा की सरकार बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन, उनका ये सपना पूरा होने वाला नहीं है. अब सपा की सत्ता में वापसी संभव नहीं है. वहीं  लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर कहा कि न तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है और न ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है. 

सहारनपुर मस्जिद पर विरोधियों को दिया जवाब

सहारनपुर में मस्जिद तोड़े जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई निर्माण गैरकानूनी है तो उसे तोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि निर्माण गलत है तो बताया जाए कि इसमें गलत क्या है. इस बयान के जरिए उन्होंने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट किया.


केशव मौर्य रविवार को अमेठी के जायस स्थित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) पहुंचे थे, जहां उन्होंने नवनिर्मित एससी बोस, होमी भाभा एवं विद्यासागर छात्रावासों का फीता काटकर उद्घाटन किया. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को गिनाया. उन्होंने कहा कि नए छात्रावासों से विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी और उनकी पढ़ाई तथा शोध गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

विकास और जनकल्याण सरकार की प्राथमिकता

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, तकनीकी विकास और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है. सरकार जिस परियोजना का शिलान्यास करती है, उसका समयबद्ध तरीके से लोकार्पण भी सुनिश्चित किया जाता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास और जनकल्याण दोनों को समान प्राथमिकता दी जा रही है.

17 लाभार्थियों को दिए स्वीकृति पत्र और डेमो चेक

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आवास योजना के 17 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र एवं 1.20 लाख रुपये के डेमो चेक वितरित किए गए. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है. आवास, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना है.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
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Published at : 07 Sep 2026 10:40 AM (IST)
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