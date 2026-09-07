राम मंदिर CEO जितेंद्र मिश्रा के नाम पर वायरल वीडियो की क्या है हकीकत? जानें

राम मंदिर के CEO रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा का एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स दिख रहा है जो गाने पर डांस करता नजर आ रहा है. शुरुआत में कहा जा रहा था कि ये वीडियो जितेंद्र मिश्रा का है मगर बाद में पता चल गया है कि इस वीडियो में वो नहीं हैं. राम मंदिर के सीईओ पर निशाना साधने के लिए ये फेक न्यूज वायरल हो रही है.

इस घटना से यह सवाल उठता है कि पाकिस्तानी फेसबुक पेज से शुरू हुए एक वीडियो को बाद में कांग्रेस और CJP से जुड़े हैंडल्स ने कैसे आगे बढ़ाया, जिसमें भारतीय सेना के एक सम्मानित अफसर और 'ऑपरेशन सिंदूर' के हीरो को निशाना बनाया गया. ये वीडियो सबसे पहले 3 सितंबर को पाकिस्तानी फेसबुक पेज डिफेंस वॉच पर पोस्ट किया गया था.

विपक्ष ने साधा था निशाना

पाकिस्तानी फेसबुक पेज से शेयर होने के बाद इस वीडियो को कांग्रेस मीडिया कॉर्डिनेटर ने फेसबुक से डाउनलोड करके इसे एक्स पर शेयर किया. एक्स से ये वीडियो वायरल हो गया है. इसे कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके समेत कई लोगों ने शेयर किया और निशाना साधा.

वीडियो के फेक पता चलने के बाद दीपके ने अपना रुख साफ कर दिया है. उन्होंने लिखा, कोई अपनी निजी जिंदगी में क्या करता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. मैं बस यह सोचता हूं कि अगर यह व्यक्ति राम मंदिर ट्रस्ट का CEO न होता, तो "धर्म के ठेकेदार" इस ​​पर कैसी प्रतिक्रिया देते. इसीलिए हम कहते हैं: किसी को भी अपने धर्म का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ न बनाने दें.

There’s nothing wrong with what someone does in their personal life. I just wonder how the “dharm ke thekedaar” would have reacted if this person wasn’t the CEO of the Ram Mandir Trust.



This is exactly why we say: don’t let anyone use your religion to fool you.… — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 6, 2026

बता दें 2 सितंबर को रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का पहला सीईओ बनाया गया है. 62 साल के जितेंद्र मिश्रा ने इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) में अपनी सेवा दी है और उन्हें युद्ध सेवा मेडल समेत कई मिलिट्री अवॉर्ड मिले हैं.

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