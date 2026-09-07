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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराम मंदिर CEO जितेंद्र मिश्रा के नाम पर वायरल वीडियो की क्या है हकीकत? जानें

राम मंदिर CEO जितेंद्र मिश्रा के नाम पर वायरल वीडियो की क्या है हकीकत? जानें

राम मंदिर के सीईओ जितेंद्र मिश्रा का एक फेक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को पाकिस्तानी पेज ने शेयर किया था.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 07 Sep 2026 11:17 AM (IST)
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राम मंदिर के CEO रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा का एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स दिख रहा है जो गाने पर डांस करता नजर आ रहा है. शुरुआत में कहा जा रहा था कि ये वीडियो जितेंद्र मिश्रा का है मगर बाद में पता चल गया है कि इस वीडियो में वो नहीं हैं. राम मंदिर के सीईओ पर निशाना साधने के लिए ये फेक न्यूज वायरल हो रही है.

इस घटना से यह सवाल उठता है कि पाकिस्तानी फेसबुक पेज से शुरू हुए एक वीडियो को बाद में कांग्रेस और CJP से जुड़े हैंडल्स ने कैसे आगे बढ़ाया, जिसमें भारतीय सेना के एक सम्मानित अफसर और 'ऑपरेशन सिंदूर' के हीरो को निशाना बनाया गया. ये वीडियो सबसे पहले 3 सितंबर को पाकिस्तानी फेसबुक पेज डिफेंस वॉच पर पोस्ट किया गया था.

विपक्ष ने साधा था निशाना
पाकिस्तानी फेसबुक पेज से शेयर होने के बाद इस वीडियो को कांग्रेस मीडिया कॉर्डिनेटर ने फेसबुक से डाउनलोड करके इसे एक्स पर शेयर किया. एक्स से ये वीडियो वायरल हो गया है. इसे कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके समेत कई लोगों ने शेयर किया और निशाना साधा. 

वीडियो के फेक पता चलने के बाद दीपके ने अपना रुख साफ कर दिया है. उन्होंने लिखा, कोई अपनी निजी जिंदगी में क्या करता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. मैं बस यह सोचता हूं कि अगर यह व्यक्ति राम मंदिर ट्रस्ट का CEO न होता, तो "धर्म के ठेकेदार" इस ​​पर कैसी प्रतिक्रिया देते. इसीलिए हम कहते हैं: किसी को भी अपने धर्म का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ न बनाने दें.

बता दें 2 सितंबर को रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का पहला सीईओ बनाया गया है. 62 साल के जितेंद्र मिश्रा ने इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) में अपनी सेवा दी है और उन्हें युद्ध सेवा मेडल समेत कई मिलिट्री अवॉर्ड मिले हैं.

ये भी पढ़ें: Xप्लेन: देशभर में कितने मकान जर्जर स्थिति में? हर साल जाती हैं 1500 जिंदगियां, देखें आंकड़ें

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 07 Sep 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
RAM MANDIR Jeetendra Mishra
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