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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे', मुजफ्फरनगर दंगों की बरसी पर लगे पोस्टर

'न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे', मुजफ्फरनगर दंगों की बरसी पर लगे पोस्टर

दंगों के बाद राहत शिविरों और विस्थापित परिवारों की स्थिति को लेकर भी तत्कालीन सरकार विपक्ष के निशाने पर रही थी. वहीं, उस दौर में सैफई महोत्सव को लेकर भी अखिलेश सरकार की आलोचना हुई थी.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 07 Sep 2026 10:42 AM (IST)
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मुजफ्फरनगर दंगों की बरसी पर रविवार को प्रदेश के कई जिलों में लगाए गए पोस्टरों ने एक बार फिर 2013 की हिंसा और तत्कालीन सपा सरकार की भूमिका को राजनीतिक चर्चा में ला दिया है. लखनऊ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, सहारनपुर और शामली समेत कई शहरों में लगे पोस्टरों पर बड़े अक्षरों में लिखा गया है, ‘न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे.’
 
पोस्टर लगाए जाने के दौरान कुछ जिलों में विवाद की स्थिति भी बनी. पोस्टरों का विरोध करने पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं और इन्हें लगाने वाले लोगों के बीच कहासुनी और झड़प की बात सामने आई है. इसके बाद स्थानीय स्तर पर पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा. पोस्टरों और उनके विरोध ने दंगों की बरसी पर प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमा दिया है.

सांप्रदायिक हिंसा में 60 से अधिक लोगों की गई थी जान 
 
सात सितंबर 2013 को मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में 60 से अधिक लोगों की जान गई थी, जबकि 50 हजार से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था. हालात इतने बिगड़ गए थे कि हिंसा पर नियंत्रण के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी थी.
 
उस समय प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार थी. कानून-व्यवस्था संभालने और समय रहते हिंसा रोकने में नाकामी को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठे थे. सपा सरकार पर दंगाइयों को राजनीतिक संरक्षण देने के आरोप भी लगे थे, जिन्हें पार्टी खारिज करती रही है.

विपक्ष के निशाने पर रही थी तत्कालीन सरकार 
 
दंगों के बाद राहत शिविरों और विस्थापित परिवारों की स्थिति को लेकर भी तत्कालीन सरकार विपक्ष के निशाने पर रही थी. वहीं, उस दौर में सैफई महोत्सव को लेकर भी अखिलेश सरकार की आलोचना हुई थी. विपक्ष ने इसे दंगा पीड़ितों के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता से जोड़कर सवाल उठाए थे. अब 13 साल बाद दंगों की बरसी पर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में लगे पोस्टरों और उन्हें लेकर हुई झड़पों ने मुजफ्फरनगर दंगों को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है.

'मुस्लिम प्रेम में सही-गलत भूले अखिलेश...', ओम प्रकाश राजभर ने लगाया आरोप

Published at : 07 Sep 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News
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