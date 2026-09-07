MPSC पेपर लीक: 270 पेज की WhatsApp चैट ने खोले राज, 5 लाख की हुई डील!

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की ड्रग इंस्पेक्टर (ग्रुप-बी) भर्ती परीक्षा 2026 से जुड़े कथित पेपर लीक मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए डिजिटल सबूत सामने आ रहे हैं. क्राइम ब्रांच को आरोपी लोकेश उर्फ गौरव पाटिल के मोबाइल फोन से आरोपी रितुजा पाटिल और गौरव के बीच हुई करीब 270 पेज की WhatsApp चैट मिली है. जांच एजेंसी अब इसी चैट के आधार पर पेपर लीक के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है.

जांच के मुताबिक, मामले की आरोपी रितुजा पाटिल का मोबाइल फोन उल्हास नदी में फेंक दिया गया था. ऐसे में उसके फोन से सीधे डिजिटल सबूत हासिल करना मुश्किल हो गया है. हालांकि, गौरव पाटिल के फोन में मौजूद WhatsApp चैट ने जांच अधिकारियों को अहम सुराग दिया है. क्राइम ब्रांच इस चैट को मामले में महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत मान रही है.

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परीक्षा से पहले सवालों को लेकर हुई बातचीत

जांच में सामने आई चैट के मुताबिक, 20 मार्च 2026 को रितुजा ने कथित तौर पर एक क्वेश्चन सेट को लेकर बातचीत की थी. इसमें दावा किया गया था कि उस सेट के कुछ सवाल 22 मार्च को होने वाली MPSC परीक्षा में आ सकते हैं. चैट में यह भी कहा गया था कि 10 सवालों को जानबूझकर गलत तरीके से हल करना होगा.

जांच एजेंसी के मुताबिक, रितुजा ने बाद में दावा किया कि चैट में बताए गए 78 सवाल परीक्षा में आए थे. इसके अलावा 13 और सवालों को हल करके कुल 91 सवाल हल किए जाने की बात भी चैट में सामने आई है.

पेपर के लिए मांगे गए थे 5 लाख रुपये

चैट में कथित तौर पर पेपर के बदले 5 लाख रुपये की मांग का भी जिक्र है. बातचीत में अगले दिन तक रकम जमा करने की बात कही गई थी. क्राइम ब्रांच अब यह पता लगाने में जुटी है कि पैसे किसे दिए जाने थे, भुगतान का तरीका क्या था और इस पूरे लेन-देन में कौन-कौन लोग शामिल थे.

मयूर ठाकरे की भूमिका भी जांच के घेरे में

270 पेज की WhatsApp चैट में वॉन्टेड आरोपी मयूर ठाकरे का भी जिक्र मिला है. जांच एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पेपर लीक में मयूर ठाकरे की क्या भूमिका थी.

चैट में कथित तौर पर यह भी सामने आया है कि रितुजा के पिता ने मयूर ठाकरे से इस मामले की जानकारी किसी को न देने, यहां तक कि अपने परिवार से भी बात छिपाने के लिए कहा था.

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भर्ती प्रक्रिया हुई रद्द

MPSC की ड्रग इंस्पेक्टर (ग्रुप-बी) भर्ती परीक्षा 2026 में पेपर लीक और धोखाधड़ी के आरोप सामने आने के बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है. अब क्राइम ब्रांच यह पता लगाने में जुटी है कि पेपर लीक का पूरा फ्लो क्या था, सवाल किस स्तर पर बाहर निकले और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे.

रितुजा का मोबाइल अभी तक बरामद नहीं हुआ है. ऐसे में गौरव पाटिल के फोन से मिली 270 पेज की चैट जांच के लिए बेहद अहम मानी जा रही है. अब इस चैट में सामने आए दावों की पुष्टि और उनके आधार पर आरोपियों की भूमिका तय करना जांच का अगला बड़ा कदम होगा.