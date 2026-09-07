'मुस्लिम प्रेम में सही-गलत भूले अखिलेश...', ओम प्रकाश राजभर ने लगाया आरोप

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में यादव कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है.

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में सपा बूथ अध्यक्ष राहुल यादव की कथित पिटाई का मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता वर्षों से पार्टी का झंडा-बैनर उठाकर जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, सपा नेतृत्व अब उनके साथ भी खड़ा नहीं है.



ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पर भोजपुरी में किए पोस्ट में आरोप लगाया कि राहुल यादव की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने सपा विधायक नफीस अहमद के बजाय पार्टी के ही किसी दूसरे नेता को पसंद किया. इसी वजह से उन्हें दिनदहाड़े पिटवाया गया. इसके बावजूद अखिलेश यादव ने मामले में चुप्पी साध रखी है.

सपा अध्यक्ष को सही और गलत का फर्क दिखाई नहीं दे रहा- राजभर



उन्होंने अखिलेश पर मुस्लिम नेताओं के प्रति पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिम प्रेम में सपा अध्यक्ष को सही और गलत का फर्क दिखाई नहीं दे रहा है. जिस यादव समाज और जमीनी कार्यकर्ताओं को सपा अपना मजबूत आधार मानती रही है, उन्हीं कार्यकर्ताओं के सम्मान और सुरक्षा की अनदेखी की जा रही है.



राजभर ने कहा कि यह केवल एक कार्यकर्ता की पिटाई का मामला नहीं है, बल्कि इससे सपा के भीतर कार्यकर्ताओं के सम्मान को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं. जब पार्टी के बूथ अध्यक्ष के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो सामान्य कार्यकर्ताओं की स्थिति समझी जा सकती है.

यादव समाज इन घटनाओं को देख और समझ रहा है- राजभर

उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए दावा किया कि प्रदेश का यादव समाज इन घटनाओं को देख और समझ रहा है. खासकर आजमगढ़ का यादव समाज इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा है. राजभर ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि कम से कम उन कार्यकर्ताओं के तो सगे हो जाएं, जो वर्षों से सपा का झंडा उठाते आ रहे हैं. चुनाव में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का हिसाब जरूर होगा.

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