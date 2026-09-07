बागपत हादसे में अबतक 8 लोगों की मौत, CM योगी ने मुआवजे का किया ऐलान

बागपत में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर सोमवार देर रात बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बड़ा गांव टोल के पास तेज रफ्तार कैंटर ने श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई. इस हादसे में अब तक 8 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि पुलिस ने की है, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं. घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने प्रभु श्रीराम से दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को इस अथाह दुख को सहन करने की शक्ति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है.

जानकारी के मुताबिक, पिकअप में करीब 32 श्रद्धालु सवार थे, जो राजस्थान के गोगामेड़ी से दर्शन कर वापस बदायूं लौट रहे थे. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव अभियान शुरू कराया. पुलिस ने राहगीरों की मदद से पिकअप में फंसे घायलों को बाहर निकाला.

सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेकड़ा और जिला अस्पताल बागपत पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया. गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार के बाद आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई.

डीएम-एसपी ने अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हाल

इस हादसे की सूचना मिलते ही डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय देर रात जिला अस्पताल पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने चिकित्सकों से घायलों की स्थिति की जानकारी ली और अस्पताल में भर्ती श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनका हाल जाना. अधिकारियों ने चिकित्सकों को घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

राजस्थान से बदायूं लौट रहे थे श्रद्धालु

घायल श्रद्धालु विपिन कुमार ने बताया कि सभी लोग राजस्थान के गोगामेड़ी से दर्शन कर जिला बदायूं लौट रहे थे. इसी दौरान बड़ा गांव टोल के पास अचानक तेज रफ्तार कैंटर ने पिकअप में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप डिवाइडर से टकराकर पलट गई और कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए.

वहीं एडीजी भानु भास्कर और डीआईजी कलानिधि नैथानी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने घायलों का हालचाल जाना और बेहतर उपचार के निर्देश दिए. साथ ही बदायूं प्रशासन से लगातार संपर्क में रहने को कहा गया है.