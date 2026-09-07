CM योगी 14 सितंबर को करेंगे वरुण विहार योजना लॉन्च, 3600 प्लॉट की लॉटरी की तैयारी

लखनऊ में प्लॉट खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की महत्वाकांक्षी वरुण विहार योजना का 14 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित होने वाली इस बड़ी टाउनशिप में पहले चरण में करीब 3600 आवासीय प्लॉट लॉटरी के जरिए आवंटित करने की तैयारी है.

LDA की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 सितंबर को योजना को लॉन्च करेंगे. इसके बाद योजना में प्लॉटों के आवंटन और बिक्री की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी है. योजना के लॉन्च के साथ ही लखनऊ में जमीन खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों की नजरें इसकी लॉटरी प्रक्रिया पर रहेंगी.

3600 प्लॉट की निकलेगी लॉटरी

वरुण विहार योजना के पहले चरण में करीब 3600 आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की तैयारी है. अलग-अलग आकार और श्रेणी के प्लॉटों को योजना में शामिल किया जाएगा. LDA की ओर से लॉटरी के जरिए इन भूखंडों का आवंटन किए जाने की तैयारी है.

2500 से 2800 रुपये वर्गफीट तक हो सकता है रेट

योजना में प्लॉट की कीमत करीब 2500 से 2800 रुपये प्रति वर्गफीट रहने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि अंतिम दर LDA की ओर से आधिकारिक रूप से तय और घोषित किए जाने के बाद ही स्पष्ट होगी. प्लॉट की कीमत के अलावा फ्रीहोल्ड, विकास और अन्य निर्धारित शुल्क भी लागू हो सकते हैं.

6580 एकड़ में बनेगी बड़ी टाउनशिप

वरुण विहार योजना को करीब 6580 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित करने की योजना है. LDA इसे लखनऊ की बड़ी टाउनशिप के तौर पर विकसित कर रहा है. योजना पूरी होने के बाद करीब 3.5 लाख लोगों को आवासीय सुविधा मिलने का अनुमान है.

पहले फेज में 1000 करोड़ रुपये का विकास

पहले चरण में सड़क, नाली, सीवर, बिजली, पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की तैयारी है. योजना में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी सुविधाएं विकसित की जाएंगी.

एक्सप्रेसवे किनारे होने से लोकेशन खास

वरुण विहार की सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन है. यह योजना आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित की जा रही है. एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के कारण आने वाले समय में इस क्षेत्र में तेजी से विकास होने की उम्मीद है. योजना के मुख्य द्वार पर वरुण भगवान की प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है.

2027 से पहले सरकार का बड़ा शहरी प्रोजेक्ट

विधानसभा चुनाव 2027 से पहले वरुण विहार योजना का लॉन्च राजनीतिक और विकास, दोनों लिहाज से अहम माना जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों 14 सितंबर को योजना के शुभारंभ के बाद प्लॉटों की लॉटरी और आवंटन की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है.