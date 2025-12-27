आजमगढ़: पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल, सवा लाख के जेवर और हजारों कैश बरामद

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में निजामाबाद थाने की पुलिस ने शनिवार (27 दिसंबर) तड़के ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मुठभेड़ के दौरान एक शातिर अन्तर्जनपदीय टप्पेबाज (ठग) को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान जौनपुर का निवासी कृष्ण मुरारी मिश्रा उर्फ पिन्टू के रूप में हुई. अभियुक्त के कब्जे से लगभग 1.25 लाख मूल्य के ठगी किये गए जेवरात, 25 हजार नगद, अवैध तमंचा, जिन्दा व खोखा कारतूस, मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

पुलिस के अनुसार 18 दिसंबर को जिले के थाना निजामाबाद अन्तर्गत ग्राम बड़हरिया में पूजा पाठ कराने के बहाने महेन्द्र मौर्य के घर के औरतों से ठगी कर सोने के जेवरात जिसमें दो झुमका, मंगलसूत्र व एक जोड़ी बाली लेकर चले जाना के सम्बंध में घटना हुई थी. इस मामले में संबंधित थाने पर मुकदमा अपराध सं. 412/25, धारा 318(4) BNS के तहत पंजीकृत हुआ. पुलिस की जांच तथा विवेचना के दौरान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सीसी फुटेज के आधार पर जौनपुर जिले के गौराबादशाहपुर थाना अंतर्गत सोनारी का निवासी कृष्ण मुरारी मिश्रा उर्फ पिन्टू का नाम प्रकाश में आया.

पुलिस के ऊपर पहले की फायरिंग

पुलिस को सूचना मिली कि यह अभियुक्त बड़ागांव नहर पुलिया के पास जेवरात बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा आत्मसमर्पण के लिए कहे जाने पर अभियुक्त ने पुलिस पर फायर कर दिया. जवाबी कार्रवाई में गोली अभियुक्त के दाहिने पैर में लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. घायल अभियुक्त को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानी की सराय भेजा गया.

महिलाओं को डर दिखाकर जाल में फंसाता था

जांच में सामने आया कि अभियुक्त महिलाओं को पूजा-पाठ के बहाने अपने जाल में फँसाता था. वह ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्वयं को साधु व पंडित बताकर घरों में प्रवेश करता और किसी अनिष्ट या दोष का भय दिखाकर महिलाओं का विश्वास जीत लेता था. पूजा के नाम पर वह महिलाओं से उनके कीमती सोने के जेवरात मंगवाकर मंत्र पढ़ने का नाटक करता और मौका पाकर जेवरात लेकर फरार हो जाता था. बाद में वह जेवरात बेचकर पैसा प्राप्त करता और स्थान बदलकर पुलिस से बचने का प्रयास करता था.

पुलिस ने इसके कब्जे से अवैध तमंचा, जीवित व खोखा कारतूस, मोबाइल, ठगी के 1.25 लाख के जेवरात में मंगल सूत्र, लाकेट, एक जोड़ी झुमका व 25000 रूपये जेवरात विक्री का नगद तथा घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल बरामद की गई.

तांत्रिक बनकर करता था ठगी

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त तांत्रिक बनकर लोगों से जेवरात व धन की ठगी करता है. ऐसे ही एक मामले में निजामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस को सूचना मिली कि अभियुक्त ठगी किए गए जेवरों को बेचने के लिए आ रहा है. इसी बीच पुलिस और अभियुक्त के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें उसे गोली लगी है उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया.