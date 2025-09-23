हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजम खान की रिहाई से पहले अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकता है सपा नेता का ये बयान, कर दिया बड़ा दावा

आजम खान की रिहाई से पहले अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकता है सपा नेता का ये बयान, कर दिया बड़ा दावा

Samajwadi Party के नेता आजम खान, 23 सितंबर 2025 को रिहा हो सकते हैं. इससे पहले सपा नेता वीरेंद्र गोयल के एक बयान ने हलचल मचा दी है.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 23 Sep 2025 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.आजम खान के आने उनके करीबी दोस्त वीरेंद्र गोयल ने बड़े खुलासे किए हैं. उन्होंने दावा किया कि सपा ने आजम परिवार का साथ नहीं दिया. गोयल ने दावा किया कि वकीलों को फीस आजम परिवार खुद देता है. 

गोयल ने दावा किया कि सपा नेता बिना वजह बताते है कि हम मदद कर रहे हैं. पार्टी से नाराजगी है लेकिन आजम खान सपा छोड़ कर कहीं नहीं जायेंगे भले कोई उनका साथ छोड़ दे.

वकील को फीस कौन देता है?

गोयल ने कहा कि हमने वकील से पूछा कि जब आपको वहां (सपा) से मदद मिल रही तो हमसे फीस क्यों ले रहे हैं, इस पर मुझे जवाब मिला कि मुझे तो कहीं से नहीं रखा गया. हम तो आपके केस लड़ रहे हैं. अखिलेश या पार्टी के लोगों ने यह कहा कि वकील रखे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं.

यह पूछे जाने पर कि आजम खान का स्वागत रामपुर में कैसे होगा, गोयल ने कहा कि सपा नेता के आने पर रामपुर में उनके समर्थकों के घरों में दीप जलेंगे. गोयल ने कहा कि सपा चीफ अखिलेश, आजम से मिलने रामपुर आते हैं या नहीं ये देखना है.  

आजम खान की रिहाई इन दो वजहों से अटकी, अब कल जेल से आएंगे बाहर?

आजम की रिहाई में देरी पर गोयल ने कहा कि मुझे पता चला है कि 2,500 रुपये का चालान भरना है. वो तो जेल में भी भरा जा सकता है. मैंने यह संदेश वहां मौजूद लोगों तक पहुंचा दिया है.

75 वर्षीय वीरेंद्र गोयल क्लास 9 से आजम खान के दोस्त हैं. वह लंबे समय तक भाजपा में रहे और अब सपा में हैं. सपा में वह रामपुर के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं. आजम के करीबी दोस्त के इस बयान से सपा में हलचल मच सकती है.

Published at : 23 Sep 2025 11:32 AM (IST)
Up News Up Politics AZam Khan SAMAJWADI PARTY
