समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने जेल की हालात पर चौंकाने वाला खुलासा किया. सपा नेता आज़म खान ने कहा, "हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है. किसी भी कानून के तहत दो लोगों को 11x7 फुट की कोठरी में 20-24 घंटे तक बंद नहीं रखा जा सकता."

उन्होंने आगे कहा, "हमें ऐसा खाना दिया जाता है जिसे शायद सड़क का कोई आवारा कुत्ता भी न खाए. सरकार भारी फंड देती है, लेकिन असल में इन जेलों के अंदर क्या हो रहा है? अगर हमारे जीवनकाल में कभी कोई व्यवस्थागत बदलाव आता है, तो हम निश्चित रूप से जेल प्रशासन को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करेंगे."

हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया- आजम खान

उन्होंने कहा, "हमारे साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया गया है; हमने बहुत क्रूरता झेली है. जब मैंने सरेंडर किया था, तब मेरा वजन 98 किलो था; आज मेरा वजन 70 किलो है. अपनी ईमानदारी के बदले मुझे यही 'इनाम' मिला है.

उन्होंने आगे कहा, "एक ऐसी खूबी जो, जैसा कि ज्यादातर लोग जानते हैं, आज भी बेदाग है. मुझ पर भले ही अन्य आरोप लगाए गए हों, लेकिन कभी भी चोरी, बेईमानी या कमीशन लेने का कोई आरोप नहीं लगा है."

सुप्रीम कोर्ट से आज मिली आजम खान को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को खारिज कर दिया. यह मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है.

गुरुवार को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को मिली अंतरिम जमानत भी बरकरार रखी. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए आजम खान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया. बेंच ने अपने आदेश में कहा, चूंकि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए हम इसमें दखल नहीं देना चाहते.

राहुल-अखिलेश से आजम खान को शिकायत? रामपुर में छलका सपा नेता का दर्द

